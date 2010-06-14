طرح تابستانی نشاط معنوی در امامزاده های همدان برگزار می شود

حجت الاسلام علی محمد عبدالهی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: با توجه به تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی و با توجه به جوان بودن کشور و ضرورت توجه بیشتر به این قشر برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان در اولویت فعالیت های فرهنگی این اداره کل قرار گرفته است .

وی اظهار داشت: ایفای نقش فعال در جهت قطب فرهنگی بقاع متبرکه و بهینه سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان از مهمترین اهداف طرح تابستانی نشاط معنوی است .

وی تقویت بنیه های اعتقادی و مذهبی قشر نوجوان و جوان با استفاده از فضای معنوی امامزاده ها و ترویج اندیشه های ناب امام خمینی (ره) را از دیگر اهداف برگزاری طرح تابستانی نشاط معنوی عنوان کرد .

حجت الاسلام علی محمد عبدالهی نیا مدت دوره این طرح از پنجم تیر تا 15 شهریور ماه عنوان کرد و گفت: مخاطبان این طرح دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه هستند .

وی با اشاره به اینکه برگزاری کلاس های آموزشی و فوق برنامه و فعالیت های تفریحی، ورزشی و اجتماعی از محور برنامه های این طرح است، گفت: کلاس های آموزشی و فوق برنامه شامل مباحث قرآنی، آموزش آداب اسلامی و اجتماعی، داستان های زندگی پیامبران و امامان معصوم (ع)، آموزش احکام و کلاس های هنری است.

وی ادامه داد: برگزاری فعالیت های تفریحی، ورزشی و اجتماعی و برگزاری اردوهای سیاحتی زیارنی به اماکن مقدسه و تفرجگاه ها و مناطق تفریحی استان، برپایی نماز جماعت و خواندن ادعیه و برگزاری مراسم مذهبی از دیگر برنامه ها در ایام تابستان است .

حجت الاسلام علی محمد عبدالهی نیا فعال کردن خادمان افتخاری فرهنگی بقاع، برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی و فعال کردن کتابخانه های بقاع متبرکه را از دیگر برنامه ها عنوان کرد .