طرح تابستانی نشاط معنوی در امامزاده های همدان برگزار می شود

حجت الاسلام علی محمد عبدالهی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: با توجه به تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی و با توجه به جوان بودن کشور و ضرورت توجه بیشتر به این قشر برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان در اولویت فعالیت های فرهنگی این اداره کل قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: ایفای نقش فعال در جهت قطب فرهنگی بقاع متبرکه و بهینه سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان از مهمترین اهداف طرح تابستانی نشاط معنوی است.
وی تقویت بنیه های اعتقادی و مذهبی قشر نوجوان و جوان با استفاده از فضای معنوی امامزاده ها و ترویج اندیشه های ناب امام خمینی (ره) را از دیگر اهداف برگزاری طرح تابستانی نشاط معنوی عنوان کرد.
حجت الاسلام علی محمد عبدالهی نیا مدت دوره این طرح از پنجم تیر تا 15 شهریور ماه عنوان کرد و گفت: مخاطبان این طرح دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه هستند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری کلاس های آموزشی و فوق برنامه و فعالیت های تفریحی، ورزشی و اجتماعی از محور برنامه های این طرح است، گفت: کلاس های آموزشی و فوق برنامه شامل مباحث قرآنی، آموزش آداب اسلامی و اجتماعی، داستان های زندگی پیامبران و امامان معصوم (ع)، آموزش احکام و کلاس های هنری است.
وی ادامه داد: برگزاری فعالیت های تفریحی، ورزشی و اجتماعی و برگزاری اردوهای سیاحتی زیارنی به اماکن مقدسه و تفرجگاه ها و مناطق تفریحی استان، برپایی نماز جماعت و خواندن ادعیه و برگزاری مراسم مذهبی از دیگر برنامه ها در ایام تابستان است.
حجت الاسلام علی محمد عبدالهی نیا فعال کردن خادمان افتخاری فرهنگی بقاع، برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی و فعال کردن کتابخانه های بقاع متبرکه را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.
وی گفت: برای برگزاری خوب و مناسب طرح تابستانی نشاط معنوی 50 مبلغ به سراسر استان برای تشکیل کلاس های آموزش عقاید، احکام و اخلاق اسلامی اعزام خواهند شد.
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