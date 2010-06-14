مراجعه روزانه ۵۷۵ نفر به مراکز گذری معتادان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تهمینه شکیب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران میانگین مراجعه روزانه به ۵ مراکز گذری در این استان را ۵۷۵ نفر اعلام کرد و افزود: بیش از ۱۴ هزار معتاد تزریقی سال گذشته از خدمات کاهش آسیب در این مراکز بهره برده اند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه اعتیاد یک بیماری مزمن عودکننده است که روش های درمانی متفاوتی دارد به فعالیت ۱۵۰ مرکز دولتی و خصوصی درمان اعتیاد در این استان اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته ۴۶ هزار مراجعه کننده، از خدمات مراکز گذری، بستری، سرپناه، اقامتی میان مدت، مرکز اجتماع درمان مدار و کلینیکهای ترک اعتیاد خصوصی و دولتی استان استفاده کرده اند.

وی با اشاره به اینکه مراکز درمان اعتیاد در سال گذشته ۱۴۵ میلیون تومان یارانه از بهزیستی دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: با وجود رشد ۵۰ درصدی مراجعات به مراکز درمان اعتیاد در سال ۸۸، میزان یارانه این مراکز افزایش نداشته و این رقم تنها جوابگوی ۱۰ درصد از مراجعان بوده است.

شکیب تعداد مراجعان خانم به مراکز درمان اعتیاد خصوصی را ۴ هزار و ۸۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: با توجه به این که شاهد افزایش معتادان خانم به مراکز ترک اعتیاد هستیم امیدواریم با حمایت معنوی قوه قضاییه و نیروی انتظامی بتوانیم دسترسی این گروه را به خدمات درمانی بیشتر کنیم.