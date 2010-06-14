مصرف تولیدات دامی شهرها در روستاها نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران و معاونین سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و مدیران زیرمجموعه وزرات جهاد در استان ضمن تقدیر از فعالیت های یکساله سازمان جهادکشاورزی روند فعالیت های این سازمان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: دریا به عنوان نعمتی خداوندی است که به مردم ما عطا شده است و بی شک اگر در دیگر نقاط کشور به دلیل خشکسالی مشکلات آب متوجه بخش کشاورزی شود، این اتفاق به برکت وجود دریا که در سطح 1400 کیلومتر مرز آبی که استان با دریا دارد به وقوع نمی پیونند.

وی از تلاشهای سازمان جهاد کشاورزی برای رسیدن به تکنولوژی استفاده از آب دریا برای کشاورزی تقدیر و تشکر کرد و افزود: هرچند هم اکنون هزینه های شیرین کردن آب برای کشاورزی بیشتر از حد معقول است اما با پیشرفت صنایع که روزافزون است این مشکل حل می شود و بایستی تلاش و تحقیق در این زمینه ادامه داد.

وی به کشتهای مقاوم اشاره کرد و افزود: بایستی در شرایط کنونی هم از گیاهان مقاوم به شوری در مرز آبی استان مثل آلوئه ورا استفاده کرد تا از منابع خدادادی که خدا به ما ارزانی داشته است به نحو احسنت استفاده کنیم.

وی از آغاز مبارزه غیرشیمیایی سازمان جهادکشاورزی با آفات و بیماری ها ابراز رضایت کرد و اذعان داشت: بایستی از خود طبیعت و نظم طبیعت برای معضلات و مشکلات بخش کشاورزی استفاده کرد و هر جا ما دخالت در نظم طبیعت کرده ایم طبیعت سریعاً جوابمان را داده است، لذا باید ضمن احترام به طبیعت از توانایی هایی که پروردگار در طبیعت قرار داده استفاده کنیم.

وی ضمن ابراز ناراحتی از وضعیت تولید در روستاها یادآور شد: در گذشته غذای شهر از روستاها تامین می شد اما اکنون وقتی به روستاها مراجعه می کنیم می بینم آنها از مواد لبنی و گوشتی که در شهرها تولید شده است استفاده می کنند که این جای نگرانی دارد و نشانه ضعف مدریتی است اما وقتی غذای شهر را روستاها تامین کنند، می توانیم بگوییم به هدف توسعه رسیده ایم.

وی به زنبورداری و ظرفیت بالای تولید آن در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود نقاط گرمسیر که در اقصی نقاط استان و سردسیری که در شهرستان حاجی آباد وجود دارد بایستی از این پتانسیل استفاده کنیم.