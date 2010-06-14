نمایشگاههای بین المللی بوشهر توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد محمد زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مسئولین شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر افزود: توسعه و بهره برداری از فازهای نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر در فضایی به مساحت 10 هکتار و 4 فاز اجرایی با پارکینگ اختصاصی و برخوردار از امکانات و تجهیزات پیشرفته از برنامه های راهبردی سازمان بازرگانی در سال جاری است .

وی با اشاره به برنامه ریزی انجام گرفته جهت برگزاری 25 نمایشگاه تخصصی در سال جاری، گفت: امسال بعد از فراخوان به دستگاههای اجرایی و تشکل های بخش خصوصی با برگزاری 25 نمایشگاه تخصصی در استان توافق شد که در تقویم انجمن ملی نمایشگاهی کشور نیز قرار دارند .

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: هدف از برگزاری نمایشگاههای تخصصی کمک به توسعه و رونق تولید و صادرات و آشنایی کلیه شهروندان و سایر فعالان اقتصادی با مزیتهای تولیدی و صادراتی استان است .

محمدزاده اضافه کرد: در سال 89 متناسب با قابلیتهای اقتصادی استان در بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع بالادستی و پایین دستی، آبزیان، خرما و معادن و گردشگری 25 نمایشگاه تخصصی با کمک و همکاری تشکل های خصوصی برگزار می شود .

وی افزود: این نمایشگاهها در کارگروه توسعه صادرات استان به تصویب رسیده و در موعد مقرر عملیاتی و در معرض دید علاقمندان و فعالین اقتصادی قرار خواهند گرفت .