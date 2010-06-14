استان خراسان شمالی زیرساختهای کشاورزی مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سید هادی سید ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از بهره برداران نمونه کشاورزی خراسان شمالی بی توجهی مسئولان کشاورزی خراسان بزرگ در سالهای گذشته نسبت به تخصیص اعتبارات به شهرستان بجنورد را یکی از عمده دلایل عقب ماندگی بخش کشاورزی دانست و افزود: برای جبران این عقب ماندگی تلاش و همت مضاعف لازم است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان خراسان شمالی تصریح کرد: به علت عقب ماندگی کشاورزی از میان 12 درصد سرمایه گذاری تنها شش درصد سرمایه گذاری شده است که این رقم بسیار کم و ناچیز است.



وی در ادامه 40 درصد اشتغال مردم خراسان شمالی را در بخش کشاورزی اعلام کرد.



وی افزود: جهاد کشاورزی خراسان شمالی در صدد است برای پیشرفت روز افزون بخش کشاورزی پنج هزار باغ مدرن زیتون ایجاد کند.



وی همچنین پتانسیل آب و هوایی استان خراسان شمالی را بسیار مطلوب اعلام کرد و اظهار داشت: در مقابل بازدهی محصولات به علت نا آگاهی کشاورزان، بسیار کم است.



وی با اظهار تأسف از ناکارآمدی کشاورزان شهرستان شیروان گفت: کشاورزان شیروان به علت عدم همکاری با جهاد کشاورزی این شهرستان هزینه اختصاص آنها به خزانه مملکتی برگشت خورد.



وی در خاتمه احداث بخش بازرگانی کشاورزی را نیازی مبرم دانست و بیان داشت: با احداث این بخش سود حاصله بدون واسطه دلالان به جیب کشاورزان برمی گردد.



مدیر هماهنگی و ترویج کشاورزی نیز دراین همایش تعداد کشاورزان نمونه خراسان شمالی را 38 نفر اعلام کرد و گفت: با برنامه ریزی های منسجم و کارآمد باید این افراد افزایش دهیم.



علی اسدی افزود: با گذشت چندین سال از انقلاب اسلامی هنوز نفت تنها محصول مصرفی کشور است که باید به تدریج محصولات کشاورزی جایگزین این مورد شود.



وی خواستار همکاری کشاورزان با سازمان جهاد کشاورزی شد و اظهار داشت: کشاورزان با تعامل و همکاری می توانند در راستای توسعه بخش کشاورزی موثر باشند.