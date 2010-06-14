به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود سمیعی‌نژاد روز دوشنبه در کنفرانس خبری که به مناسبت بزرگداشت روز صنعت ومعدن برگزارشد، افزود: هم اکنون هلدینگ بزرگ معدنی درحال شکل گیری است که سرمایه گذاران خارجی نیز برای مشارکت در این هلدینگ، درحال مذاکره با وزارت صنایع ومعادن هستند.

وی گفت: با اتخاذ سیاستهای حمایتی دولت از سرمایه گذاریهای خارجی، طرحهای معدنی، استقبال شرکتهای سرمایه گذار خارجی را به دنبال داشته است که برای این منظور،‌ هلدینگ بزرگ معدنی درحال تشکیل است. سمیعی‌نژاد تصریح کرد: این هلدینگ مراحل استخراج تا تولید را پوشش خواهد داد.

معاون وزیرصنایع ومعادن در ادامه با اشاره به صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران و اعمال تحریمهای جدید برای کشور گفت: براساس تاکید وزیر صنایع و معادن مبنی بر عدم صدور مواد معدنی خام،‌ سیاستگذاریهای این بخش بر مبنای فراوری مواد معدنی در داخل کشور و صدور مواد معدنی فرآوری شده صورت گرفت، بخش معدنی کشور از اجرای تحریمهای یادشده و نیز بحران مالی جهانی در سال گذشته، آسیبی ندیده است.

سمیعی‌نژاد یادآور شد: با وجود تنوع مواد معدنی در ایران، بهره مندی کشور از گاز کافی و بومی شدن تکنولوژی اکتشاف و استخراج و فراوری معادن، بحران مالی و نیز تحریمهای اعمال شده، نه تنها هیچگونه تاثیری بر بخش معدن و صنایع معدنی نداشته است بلکه ارزش افروده بخش معدن در دوسال گذشته نیز 2 برابر بخش صنعت بوده است.

وی تصریح کرد: در آتیه،‌ وزارت صنایع و معادن، در صدور مواد معدنی فراوری شده به کشورهای حامی تحریم ایران نیز محدودیتهایی صورت می دهد. سمیعی‌نژاد خاطرنشان کرد: هم اکنون بیشتر صادرات مواد معدنی فراوری شده به کشورهای منطقه، کشورهای اسپانیا و آلمان و فرانسه در اروپا و چین در شرق آسیا، و کشور آفریقای جنوبی صورت می‌گیرد.

معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری معادن به بخش خصوصی گفت: سال گذشته نسبت به سال 87 بیش از 20 درصد معادن دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و حضور بخش خصوصی توانمند شناسایی شد.

وی در ادامه این نشست، با پرداختن به بحث هدفمند کردن یارانه ها گفت: برای اجرای صحیح این طرح، ستاد تحول صنایع ومعادن در وزارتخانه تشکیل شد که با اجرای سیاستهای حمایتی این ستاد، و برنامه های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، ‌تمهیدات خوبی برای حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی، به ویژه درخصوص تامین انرژی مورد نیاز این بخش،‌ اندیشیده شده است.

سمیعی‌نژاد افزود: برای هر صنعت بسته ای تعبیه شده که با توجه به اینکه بنگاههای خصوصی مجری اصلی طرح هدفمند کردن یارانه ها هستند، با حمایت وزارت صنایع و معادن از این بنگاهها، نگرانی خاصی برای اجرای این طرح وجود نخواهد داشت و آزادسازی انرژی را شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به راه اندازی سیستم GIS در بخش اکتشاف، خاطرنشان کرد: این سیستم هم اکنون در 15 استان کشور نصب و اجرا شده و تا پایان امسال نیز بقیه استانها به آن مجهز خواهند شد تا ثبت محدوده های اکتشاف معدنی بصورت اینترنتی انجام شود.

معاون وزیر در امور معادن و صنایع معدنی همچنین به مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون 80 درصد مصوبات دور اول سفرهای استانی وزارت صنایع و معادن اجرا شده و 20 درصد باقی مانده نیز درحال تامین بودجه یا درحال اجرا هستند.

سمیعی‌نژاد درخصوص مصوبات دور دوم سفرهای استانی هم گفت: بیش از 30 درصد این مصوبات نیز تکمیل شده و اجرای 70 درصد دیگر این مصوبات هم بین 20 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

سمیعی‌نژاد با اشاره به ادامه اجرای طرح شناسنامه دار شدن واحدهای معدنی تصریح کرد: آخرین مهلت برای واحدههای معدنی و صنایع معدنی بمنظور شرکت در این طرح و قرار گرفتن زیر چتر حمایتی وزارت صنایع و معادن آخر خرداد ماه است و پس از این تاریخ، همه امکانات و مزایا با توجه به شناسه معدنی صادره به واحدها تعلق می‌گیرد.

وی به واحدهای معدنی وصنایع معدنی که تاکنون در طرح به روز رسانی اطلاعات شرکت نکرده اند توصیه کرد، در فرصت باقیمانده جهت ثبت نام اقدام کنند.