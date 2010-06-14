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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

1600 میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی قزوین انجام شد

1600 میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی قزوین انجام شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: تاکنون هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین بدالقهار ناصحی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید استاندار قزوین از ناحیه صنعتی آوج اظهار داشت: تاکنون 890 واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری هزار و 600 میلیارد تومانی در استان قزوین  فعالیت خود را آغاز کرده است که این میزان سرمایه‌گذاری برای 32 هزار نفر اشغل ایجاد کرده است.

وی افزود: از این مجموعه 470 واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری 500 میلیارد تومان و اشتغالزایی 12 هزار نفر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین یادآور شد: در حال حاضر در ناحیه صنعتی آوج 33 قرارداد منعقد شده که به همین منظور 48.23 هکتار زمین با سرمایه گذاری 888 میلیارد ریال و اشتغالزایی هزار و 859 نفر انجام شده است.
 
وی بیان کرد: ‌همچنین 93 قرارداد با 34.73 هکتار زمین و سرمایه‌گذاری 298 میلیارد ریال و اشتغالزایی هزار و 418 نفر نیز در ناحیه صنعتی دانصفهان انجام شده است.
 
ناصحی خاطرنشان کرد: در مجموع در این دو ناحیه صنعتی 126 قرارداد در 82.96 هکتار زمین با ‌هزار و 186 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده که پیش‌بینی می‌شود از محل انجام این اقدامات سه هزار و 377  نفر در این دو ناحیه صنعتی مشغول به کار شوند.

وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده اظهار داشت: در ناحیه صنعتی دانصفهان از قراردادهای انجام گرفته 36 قرارداد در زمینی به مساحت 19.77 هکتار با سرمایه‌گذاری 187 میلیارد ریال و 733 نفر به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین در آوج چهار قرارداد در زمینی به مساحت 3.42 هکتار و سرمایه‌گذاری 14 میلیارد ریالی با ایجاد اشتغال 46 نفر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین یادآور شد: در مجموع در نواحی صنعتی دانصفهان آوج 50 قرارداد مورد بهره‌برداری قرار گرفته که برای این منظور 201 میلیارد سرمایه‌گذاری انجام شده و 23.19 هکتار زمین واگذار شده که 779 نفر اشتغالزایی را ایجاد کرده است.

به گفته ناصحی از زمان انتقال ناحیه صنعتی دانصفهان به شرکت شهرکهای صنعتی قزوین تعداد 16 واحد و در ناحیه صنعتی آوج 9 واحد صنعتی و تولیدی برابر دستورالعمل اعلامی سازمان تبدیل قرارداد به روش اقاله با انعقاد قرارداد جدید با این شرکت اقدام به فعالیت کرده‌اند.
کد مطلب 1100710

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