1600 میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی قزوین انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین بدالقهار ناصحی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید استاندار قزوین از ناحیه صنعتی آوج اظهار داشت: تاکنون 890 واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری هزار و 600 میلیارد تومانی در استان قزوین فعالیت خود را آغاز کرده است که این میزان سرمایه‌گذاری برای 32 هزار نفر اشغل ایجاد کرده است.



وی افزود: از این مجموعه 470 واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری 500 میلیارد تومان و اشتغالزایی 12 هزار نفر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین یادآور شد: در حال حاضر در ناحیه صنعتی آوج 33 قرارداد منعقد شده که به همین منظور 48.23 هکتار زمین با سرمایه گذاری 888 میلیارد ریال و اشتغالزایی هزار و 859 نفر انجام شده است.



وی بیان کرد: ‌همچنین 93 قرارداد با 34.73 هکتار زمین و سرمایه‌گذاری 298 میلیارد ریال و اشتغالزایی هزار و 418 نفر نیز در ناحیه صنعتی دانصفهان انجام شده است.



ناصحی خاطرنشان کرد: در مجموع در این دو ناحیه صنعتی 126 قرارداد در 82.96 هکتار زمین با ‌هزار و 186 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده که پیش‌بینی می‌شود از محل انجام این اقدامات سه هزار و 377 نفر در این دو ناحیه صنعتی مشغول به کار شوند.



وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده اظهار داشت: در ناحیه صنعتی دانصفهان از قراردادهای انجام گرفته 36 قرارداد در زمینی به مساحت 19.77 هکتار با سرمایه‌گذاری 187 میلیارد ریال و 733 نفر به بهره‌برداری رسیده است.



همچنین در آوج چهار قرارداد در زمینی به مساحت 3.42 هکتار و سرمایه‌گذاری 14 میلیارد ریالی با ایجاد اشتغال 46 نفر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین یادآور شد: در مجموع در نواحی صنعتی دانصفهان آوج 50 قرارداد مورد بهره‌برداری قرار گرفته که برای این منظور 201 میلیارد سرمایه‌گذاری انجام شده و 23.19 هکتار زمین واگذار شده که 779 نفر اشتغالزایی را ایجاد کرده است.



به گفته ناصحی از زمان انتقال ناحیه صنعتی دانصفهان به شرکت شهرکهای صنعتی قزوین تعداد 16 واحد و در ناحیه صنعتی آوج 9 واحد صنعتی و تولیدی برابر دستورالعمل اعلامی سازمان تبدیل قرارداد به روش اقاله با انعقاد قرارداد جدید با این شرکت اقدام به فعالیت کرده‌اند.