پتانسیلهای تولید آب معدنی در آسارا بلااستفاده مانده است

جواد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در بخش آسارا این امکان وجود دارد که آب معدنی کاملا طبیعی تولید شود زیرا چشمه های موجود در این منطقه، این امکان را فراهم کرده و باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده شود.

وی ادامه داد: در این زمینه درخواست خود را به وزارت نیرو ارائه داده ایم اما تاکنون هیچگونه پاسخ مثبتی دریافت نکرده و همچنان منتظر گرفتن مجوزهای مربوطه هستیم.

وزارت نیرو توانایی آسارا در زمینه تولید آب معدنی را جدی نمی گیرد

این مسئول بیان کرد: وزارت نیرو وجود توانایی در بخش آسارا ر زمینه تولید آب معدنی کاملا طبیعی را جدی نمی گیرد که این امر موجب می شود پتانسیلهای تولید آب معدنی در جاده چالوس بلااستفاده بماند.

وی عنوان کرد: وجود چشمه های فراوان در آسارا یک نعمت خدادادی است که می توان از آن برای ارتقای کمی و کیفی تولید آب معدنی کمک گرفت اما به دلیل عدم همکاری وزارت نیرو نتوانستیم در این خصوص به صورت جدی وارد عمل شویم.

برخی از شهروندان مجبور شده اند دستگاه تصفیه آب خریداری کنند

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل پایین بودن کیفیت آب موجود در لوله ها برخی از شهروندان مجبور شده اند دستگاه تصفیه آب خریداری کنند درحالیکه در صورت گرفتن مجوز برای تولید آب معدنی در آسارا و جاده چالوس می توانیم آب معدنی با کیفیت بسیار بالا را به دست شهروندان برسانیم.

نوری افزود: در این صورت، نیاز کمتری به استفاده از دستگاه های تصفیه آب در خانه ها وجود خواهد داشت و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

بیش از ده سال است که برای گرفتن مجوز درخواست داده ایم

نوری ادامه داد: بیش از ده سال است که برای گرفتن مجوز تولید آب معدنی در آسارا درخواست داده ایم اما همچنان این امر بدون نتیجه مانده است و منتظر جواب هستیم.

این مسئول افزود: مسئولان زیادی در این خصوص تلاش کرده اند اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری وزارت نیرو تلاشهای آنها به نتیجه مورد نظر نرسیده که این امر بسیار نامطلوب است.

وزارت نیرو وجود این پتانسیل را جدی بگیرد

وی اظهار داشت: از وزارتخانه یادشده انتظار داریم وجود پتانسیل تولید آب معدنی کاملا طبیعی در آسارا را جدی بگیرد و باور داشته باشد که امکان تولید این محصول به صورت کاملا بهداشتی در این بخش وجود دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در صورت فراهم شدن امکان تولید این محصول در آسارا اشتغالزایی نیز افزایش می یابد و افراد بیکار زیادی می توانند به این صنعت در آسارا جذب و صاحب شغل شوند.

برداشت آب از چشمه های آسارا از هزینه تصفیه آب تهرانیها می کاهد

نوری ادامه داد: برداشت آب معدنی از چشمه های آسارای کرج علاوه بر تامین آب مورد نیاز تهرانیها می تواند در کاهش هزینه های تصفیه آب تهران تاثیرگذار باشد.

وی عنوان کرد: هزینه تصفیه آب شربی که به تهران می رود بسیار زیاد و در حد میلیاردی است، در حالیکه با بهره گیری از آب چشمه های روستاهای آسارای کرج به عنوان آب معدنی، بخشی از هزینه های تصفیه آب شرب یادشده کاهش می یابد، زیرا در این حالت، می توان آب معدنی برداشت شده را جایگزین بخشی از آب مورد نیاز کرد.

این مسئول افزود: در تعدادی از روستاهای آسارای کرج چشمه هایی وجود دارد که این چشمه ها آبی سالم دارند و می توان زیر نظر بهداشت، آب آنها را در قالب بسته بندیهای آب معدنی به بازار عرضه کرد.

وی با اشاره به خنک بودن آب این چشمه ها به عنوان دیگر خصوصیت مثبت آنها ادامه داد: آب برداشت شده از چشمه های یادشده بسیار خنک است و می توان به کمک ماشینهای سردخانه دار، این آب را در قالب بسته بندیهای آب معدنی به دست مصرف کننده ها رساند.

نوری خاطرنشان کرد: بخش آسارای کرج پتانسیل ایجاد و گسترش صنعت آب معدنی را دارد که تحقق این پتانسیل، بازدهی اقتصادی زیادی را به همراه دارد.