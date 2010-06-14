دولت نسبت به خرید برنجهای مازاد کشاورزان مازندران چاره اندیشی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در دیدار رئیس، معاونان و مدیران کل زیرمجموعه سازمان جهاد کشاورزی مازندران در دفتر نماینده ولی فقیه در استان افزود: شناسنامه مازندران کشاورزی بوده و منبع درآمدی مردمان این خطه برنج و مرکبات است.

وی خاطر نشان کرد: کشاورزی استان های شمالی باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد تا سبب وابستگی ملت به این محصول نشود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه وابستگی اقتصادی سبب وابستگی سیاسی و اجتماعی هر کشوری می شود تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی ایران بسیاری از محصولات مورد نیاز ملت در داخل تامین خواهد شد.

طبرسی با بیان اینکه بسیاری از برنج تولیدی کشاورزان خطه شمال مربوط به سال گذشته در انبارها باقیمانده است، یادآور شد: واردات محصولی که در کشور توان تولید آن موجود بود نوعی جفا به پیکره کشاورزی کشور است.

وی با اعلام این مهم که باید کشاورزی در مازندران به عنوان محور توسعه قلمداد شود افزود: با توسعه کشاورزی می توان صنعت و گردشگری را در استان تقویت کرد.

وی با تاکید بر تقویت تولید صنایع تبدیلی در مازندران تصریح کرد: توجه وزیر جهاد کشاورزی به این استان باید به مراتب بیش از سایر نقاط کشور بوده و توسعه متوازن بخش کشاورزی کشور از مازندران فراهم خواهد شد.

طبرسی با اشاره به اینکه شالیکوبی های مازندران مملو از برنج های سال گذشته است افزود: دولت باید جلوی واردات برنج را بگیرد.