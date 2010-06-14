پنج هزار نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی زنجان بیمه تکمیلی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سازمان بهزیستی در راستای افزایش توان و جنبش معلولین بانک اطلاعاتی را در این سازمان تکمیل کرده که پیش بینی می شود در سال جاری 19 هزار نفر در طرح آمار آمایش شده باشند .



وی همچنین از اشتغال پایدار 55 نفر از معلولان در استان خبر داد و ادامه داد: در راستای تعامل بیشتر و تلاش مسئولان اعتبارات سازمان در سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است که پرداخت اعتبارات به تمام شهرستانها انجام گرفته است .



بلوچی افزود: در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری سازمان توانسته 200 میلیون تومان از ستاد مرکزی دریافت کرده که سازمان در این زمینه هیچگونه مشکلی ندارد.



مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: در حوزه فرهنگی و پیشگیری در سال گذشته پنج هزار و 950 نفر از خدمات مشاوره ای استفاده کرده که از این تعداد هزار و 310 نفر مشاوره حضوری بوده و همین طور در این حوزه 23 هزار نفر در سال 88 تحت پوشش آموزش مهارتهای زندگی قرار گرفتند.



بلوچی یادآور شد: تحت پوشش قرار دادن سه هزار و 600 نفر از معتادان از خدمات و طرح غربالگری تنبلی چشم در سال گذشته مهم ترین طرح سازمان بود

وی همچنین افزایش مراکز غیردولتی مشاوره، فعال کردن چهار خط تلفن مشاوره (2 شیفت صبح و دو شیفت بعد از ظهر و شب )، تقویت حوزه های مشاوره و آموزش و پیشگیری از معلولیت از مهم ترین برنامه ها ی سازمان در حوزه مشاوره و خدمات در سال جاری خواهد بود .



رئیس سازمان بهزیستی استان زنجان گفت: تحت پوشش قرار دادن 187 باب مهد کودک در سال 88 کار جدی سازمان بود که در جهت تقویت روستاها دیدگاه روستا مد محور اصلی قرار گرفت



بلوچی همچنین از ساخت مرکز خدمات اورژانس اجتماعی در شهرستان خدابنده و ایجرود که در سال جاری کلنگ زده می شود خبر داد و افزود: همچنین اجرایی کردن سند کاهش آسیبهای اجتماعی، راه اندازی خط 123 در شهرستانها از برنامه های سازمان در حوزه اجتماعی است .

رئیس سازمان بهزیستی زنجان تاکید کرد: در سال جاری کلنگ 116 واحدی شهرستان زنجان را می زنیم لذا عملیات عقد قرارداد زمین و مجوز 140 واحد مسکونی انجام خواهد گرفت.

بلوچی برگزاری سومین یادمان شهید سیمین تاب از فرزندان بهزیستی را از افتخارات اجرایی سازمان عنوان کرد .

وی تعامل رسانه ها با سازمان را در روند پیشبرد اهداف سازمان و رفع دغدغه ها ی سازمان بسیار موثر دانست و گفت: با تقویت این دو می تواند تقویت سازمان در تمام حوزه ها را به دنبال داشته باشد.