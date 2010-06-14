50 درصد جمعیت خراسان جنوبی در بخش کشاورزی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از 18 استان بیابانی کشور، خراسان جنوبی جزو ششمین استان است، افزود: با وجود مشکلات کم آبی و تلاش کشاورزان، این استان در تولید برخی محصولات کشاورزی ازجمله عناب، زرشک و زعفران در دنیا و کشور حائز رتبه و مقام برتر است.

وی به خشکسالی های اخیر در این استان اشاره کرد و بیان داشت: متوسط بارندگی سال زراعی جاری در این استان حدود 100 میلیمتر بوده، که 40 میلیمتر از میانگین بارندگی استان کمتر می باشد لذا خشکسالی و کمبود آب از مشکلات اساسی و گریبانگیر بخش کشاورزی خراسان جنوبی است.

هادربادی همچنین از تشکیل پنج شرکت سهامی زراعی در سطح استان از سال 84 تاکنون خبر داد و گفت: در این شرکتها با توجه به اجرای طرحهای نوین اب و خاک راندمان آبیاری از 31 درصد به 65 درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: کشاورزان استان با ویژگی های منحصر بفرد، به رغم کمبودها، کاستی ها و مشکلات موجود توانسته اند تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده و از منابع آبی استفاده بهینه داشته باشند.

هادربادی با بیان اینکه زمین، آب و خاک سرمایه اصلی کشاورزی است که می بایست در استفاده بهینه از این منابع اقدام کرد، اظهار داشت: در بیش از 110 کشور دنیا روز به روز از وسعت اراضی کشاورزی کاسته و به بیابانها افزوده می شود که این تهدید جدی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه تا 20 سال آینده بیش از یک سوم جمعیت جهان با کمبود منابع آبی مواجه خواهند بود، عنوان کرد: بخش کشاورزی در دنیا بیش از 75 درصد و در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بیش از 90 درصد آب مصرفی را به خود اختصاص داده و این درحالی است که ایران یک سوم بارندگی دنیا، حدود 240-250 میلیمتر را داراست.

هادربادی با اشاره به گستردگی فعالیت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: برنامه ریزی در کارها ، اصلاح شیوه های آبیاری از حالت سنتی به سیستم های نوین آبیاری، تغییر الگوی کشت با کاشت محصولاتی که با مصرف کمتر آب و مقاوم بودن به آفات و بیماریها و خشکی محصول بیشتری تولید می کنند و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی از جمله سیاستها و اولویتهای این سازمان است.

هادربادی تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با کشت و مدیریت واحد را از مهمترین سیاستهای این سازمان برشمرد و افزود: با اجرای این طرح تا 30 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: پرداختن به آموزش و ترویج و ارتقای سطح علمی بهره برداران، تولید و پرورش آبزیان و استفاده دو منظوره از آب کشاورزی، توسعه آبخوانداری و آبخیزداری و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز از دیگر سیاست های این سازمان می باشد.