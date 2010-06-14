ایرانیان نیازمند مجوز ورود نیستند / تغییر در رده بالا نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی امروز دوشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سرانجام شکایت دولت از شهرداری در مورد امور شهری به کجا انجامید، گفت: تا آنجا که ما پیگیری کرده ایم هنوز از سوی قوه قضائیه پیگیری خاصی صورت نگرفته است . در بین اعضای هیئت دولت این شبهه وجود دارد که در این زمینه قوه قضائیه به طور معمول عمل نکرده است.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا معاونت اجرایی در دولت احیا خواهد شد یا نه، عنوان کرد: معاونت اجرایی در دولت اصلا از بین نرفته بود که بخواهد دوباره احیا شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه حوزه عملکرد معاونت اجرایی با حوزه عملکرد معاونت اول رئیس جمهور، دفتر رئیس جمهور وهمچنین نهاد ریاست جمهوری تداخل دارد، گفت: لذا رئیس جمهور در نظر داشت که فعلاً‌ معاونت اجرایی منصوب نشود تا جایی که از نظر تشکیلاتی و انجام وظایف تفکیک کامل صورت گیرد که بعد از آن در این خصوص اقدام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در مورد این موضوع کار می‌شود و انشاءالله معاونت اجرایی خواهیم داشت ضمن اینکه کسی تا کنون برای احراز پست معاونت اجرایی رئیس جمهور کاندیدا نشده است.

مشایی با تکذیب اخبار برخی رسانه‌ها عنوان کرد: حرفهایی که هم در رسانه‌ها در مورد تغییر و تحولات در بخشهای مختلف دولت منتشر شد است هیچکدام صحبت ندارد. ما هیچ تغییری را در رده بالای مدیریتی و در هیچ بخشی نداریم.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه و در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود که برخی از خواننده‌های خارج از کشور با مجوزهای شما وارد کشور شده‌اند آیا این صحت دارد؟، گفت: این سئوال دو بخش دارد یکی اینکه من مجوز بدهم که من اصلا‌ً مسئول این کار نیستم که بخواهم مجوزی به کسی بدهم اما اینکه کسی ایرانی باشد و بخواهد فعالیتی را در داخل یا خارج از کشور داشته باشد مطابق با چارچوب و قوانین آزاد است و مشکلی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ورود به کشور و خروج از آن برای همه اتباع ایرانی آزاد است، گفت: ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند برای ورود به کشور از هیچکس و هیچ‌جا نباید اجازه بگیرند ولی طبیعتاً اتباع سایر کشورها باید برای ورود به کشور روادید اخذ کنند.

مشایی در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه رئیس جمهور شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی خود انتقاداتی را به اجرای طرح عفاف و حجاب توسط نیروی انتظامی داشت، آیا قبل از اجرای این طرح نظر دولت را در این مورد جویا نشده بودند که هم اکنون این موضوع را مطرح می‌کنند؟، گفت: رئیس جمهور در این زمینه دو بحث دارند. اول نحوه عمل و اقدام است و دیگری نوع اقدام.

وی افزود: مثلاً‌ ایشان توضیح دادند نباید از افرادی سئوال کنند که شما با هم چه نسبتی دارید زیرا رئیس جمهور اصل این کار را قبول ندارد. اما در خصوص برخورد با مفاسد اجتماعی که عمده آن سازمان یافته است این نیاز به کار پنهان اطلاعاتی دارد. به هر حال اطلاعاتی مبنی بر تلاشهایی که به لحاظ سازمان یافته با حمایتهای خارج از مرز برای توسعه فساد در جامعه و زیر سئوال بردن ارزشهای اجتماعی وجود دارد.

مشایی اضافه کرد: اینکه ‌در برخورد با مزاحمین نوامیس مردم ، عکس این افراد و عکس ماشین آنها منتشر شود این نحوه برخورد خود اشاعه فساد در جامعه است یعنی اگر فساد را می بینید باید به نحوی عمل کنید که خود باعث اشاعه فساد در جامعه نشوید زیرا این موضوع اعتبار جامعه را زیر سئوال می‌برد.

رئیسی دفتر رئیس جمهور این برخوردها را از نوع جنس کار فرهنگی در جامعه دانست و افزود: به دلیل اینکه این نوع برخوردها از جنس کار فرهنگی است پس مجری آن نیز باید آشنا و مشرف به کار فرهنگی باشد وگرنه ما نتیجه معکوس خواهیم گرفت. ضمن اینکه ما در مسایل اخلاقی دستوراتی داریم که باید به آنها توجه شود و آنها را کاملاً‌ مراعات کنیم.