طرح بازبینی جنگ آغازی بر پایان حضور در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس عوام، راهبرد جدید این کشور برای جنگ افغانستان را بازگو می کند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان معتقدند این طرح می تواند آغازی برای پایان دادن به حضور نظامیان انگلیسی در افغانستان باشد.

این طرح در حالی امروز در مجلس عوام بررسی می شود که روز گذشته اعلام شد دولت انگلیس برای جلوگیری از بروز مجدد اشتباهات گذشته در افغانستان، تعدادی از فرماندهان ارشد ارتش بریتانیا را برکنار می کند.

طرح بازبینی جنگ افغانستان پس از روی کار آمدن دولت جدید در انگلیس مطرح شد و در ماه گذشته وزیر امور خارجه جدید انگلیس از افغانستان به عنوان اولویت جدید در سیاست خارجی این کشور نام برد و آن را مسئله ای دشوار خواند.

"ویلیام هیگ" که با شبکه اسکای نیوز گفتگو می کرد، گفت : مهمترین اولویت من این است که تضمین بدهم ما بر آنچه در افغانستان می گذرد کنترل داریم.

بر اساس این گزارش، اشتباهات مکرر در ارتش انگلیس و کمبود امکانات نظامیان انگلیسی مستقر در افغانسستان از گذشته موضوعی داغ در دولت بریتانیا بوده به گونه ای که کمیته ای برای بررسی این موضوع تشکیل شد و اغلب مقامات بلند پایه انگلیس در آن حاضر شدند.

مخالفان دولت انگلیس بر این باورند که بی توجهی دولت به نیازهای نظامیان این کشور در افغانستان از جمله دلایل اصلی کشته شدن آنان است.