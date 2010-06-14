آمادگی 30 مسجد ساری برای اجرای سنت اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حجت الاسلام حمزه علی صادقی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری اعتکاف ساری با بیان اینکه اعتکاف معجون همه عبادات است، افزود: شرط اصلی حضور در اعتکاف از دنیا بریدن و به صورت محض در پناه خدا رفتن است.

وی یادآور شد: اعتکاف علاوه بر آنکه حالت معنوی برای معتکفان دارد در قرآن نیز جایگاه ویژه ای برای برپاکنندگان و خادمان اعتکاف عنوان شده است.

صادقی اظهار داشت: امیدواریم که مردم توفیق شرکت در این سنت حسنه را یافته و به شست و شوی نفس و جان خویش در این کوثر زلال بپردازند.

وی با اشاره به اینکه اعتکاف در روزهای پنجم تا هفتم تیرماه سال جاری برگزار می شود در خصوص نحوه ثبت نام داوطلبان گفت: متقاضیان شرکت در اعتکاف می توانند از 25 خرداد تا چهارم تیر ماه با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی ساری و یا تماس با شماره تلفن های 2221229- 2225048-0151 این اداره از نحوه ثبت نام آگاهی یابند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساری با بیان اینکه ستاد اعتکاف متشکل از ادارت و نهادهای دولتی در مرکز و شهرستانهاست خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه زمان ثبت نام مشخص است از مردم تقاضا داریم که برای حضور در مراسم اعتکاف در مدت تعیین شده اقدام به ثبت نام کنند.

سنت حسنه اعتکاف از پنجم تیرماه مصادف با سیزدهم رجب آغاز و به مدت سه روز ادامه دارد.