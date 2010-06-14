سازمان ملی جوانان کرمان از پایان نامه های دانشجویی حمایت می کند

محسن روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: این سازمان در سال جاری از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با موضوع جوانان حمایت می کند.

وی افزود: هدف از حمایت این پایان نامه های پژوهشی و مطالعاتی در حوزه جوانان تعمیق جوان پژوهشی و راه کارهای پیشنهادی آنها در این حوزه است.

روحی خاطرنشان کرد: به همین منظور از تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و طلاب حوزه های علمیه دعوت می شود تا با در نظر گرفتن اولویتهای پژوهشی در خصوص مسکن، اشتغال، ازدواج و هویت دینی و ملی جوانان نسخه ای از طرح پایان نامه خود را به منظور بررسی و ارزیابی به این سازمان ارسال کنند.

وی گفت: سازمان جوانان در راستای اهداف پژوهشی مطالعاتی خود و با توجه به دارا بودن رتبه هشتمین استان جوانان کشور مصمم است مانند سالهای گذشته پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با موضوع جوانان را مورد حمایت مالی و معنوی قرار دهد.