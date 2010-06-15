تدوین ساختار نظارت بر طرحهای عمرانی در لرستان/ ارتقا اضطراری جایگاه مسکن مهر

امیر حمزه حقی آبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: دستگاههای اجرایی استان باید هر چه سریعتر نسبت به مبادله موافقت نامه های طرح های عمرانی اقدام کنند چرا که تا این امر انجام نشود نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام نخواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین باید مناقصه انجام پروژه های عمرانی به موقع انجام شود تا بتوانیم در فصل مناسب انجام کار پروژه های خود را انجام دهیم.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان همچنین بر ضرورت جذب اعتبارات از سوی دستگاههای استان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر با وجود اینکه مدت زمان کمی از سال مالی باقی است هنوز برخی اعتبارات دستگاهها جذب نشده است.

ضرورت ایجاد کمیته پایش طرح های عمرانی در ادارت

حقی آبی با تاکید بر اینکه دستگاهها باید برای جذب اعتبارات خود هر چه سریعتر فعال شوند، یادآور شد: در این راستا ادارات و دستگاههای اجرایی استان کمیته ای را برای پایش طرح های عمرانی خود در نظر بگیرند.

وی همچنین خواستار ورود اطلاعات به سامانه طرح های عمرانی استان شد و بیان داشت: در حال حاضر متاسفانه در عمده موارد میان اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاهها و اطلاعات سایت اختلاف وجود دارد که رفع این اختلاف نیازمند ورود به موقع اطلاعات پروژه ها از سوی دستگاهها است.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان در ادامه بر ضرورت ایجاد ساختار برای نظارت بر پروژه های استان تاکید کرد و افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار طرح عمرانی در استان وجود دارد که با توجه به تعداد نیروهای محدود برای نظارت پروژه ها آن طور که باید پیشرفت ندارند.

ساختار نظارت بر طرح های عمرانی در استان تدوین می شود

حقی آبی رفع این نقیصه را نیازمند ایجاد ساختار نظارتی دانست و گفت: به منظور رفع مشکل ما در حال طراحی یک مدل و ساختار هستیم تا بتوانیم بر روند پروژه های عمرانی استان نظارت دقیق تری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در صورت تحقق این امر تهیه این ساختار در سطح کشور بی نظیر خواهد بود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان همچنین با تاکید بر مصرف اعتبارات به صورت بهینه توسط دستگاهها، یادآور شد: ما باید در اجرای پروژه های عمرانی هزینه و زمان را کاهش دهیم و در مقابل کیفیت پروژه را بالا ببریم.

راه اندازی کمیته "مهندسی ارزش" در بخش عمرانی استان

حقی آبی با تاکید بر اینکه برای تحقق این امر ما نیازمند یک ساختار هستیم، عنوان کرد: در این راستا کمیته "مهندسی ارزش" به عنوان مغز متکفر در راستای اجرای بهینه پروژه های عمرانی در لرستان راه اندازی خواهد شد.

وی از همه دستگاههای اجرایی و کارشناسان خواست در تشکیل و راه اندازی این کمیته مشارکت و نقش فعال داشته باشند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان همچنین با اشاره به وجود دو کارگروه مهم در حوزه عمرانی استان، خواستار حضور فعال مدیران دستگاههای اجرایی در این کارگروهها شد.

جلسه ای که به دلیل غیبت مدیران لغو شد

حقی آبی افزود: حضور مدیران در کارگروههای "امور زیربنایی" و "مسکن و شهرسازی" الزامی است.

وی تصریح کرد: در این راستا با توجه به عدم حضور مدیران در نشست کارگروه امور زیربنایی این جلسه لغو شد که تشکیل آن در مراتب بعدی نیازمند حضور مدیران است.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: از این پس حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان به منظور ضمانت اجرایی تصمیمات گرفته شده در همه جلسات کارگروههای حوزه عمرانی ضروری است.

تاکید بر ارتقا اضطراری جایگاه لرستان در زمینه مسکن مهر

حقی آبی همچنین با اشاره به روند اجرای طرح مسکن مهر در لرستان، عنوان کرد: با این مسئله مدیران نباید به صورت اداری برخورد کنند بلکه باید به صورت اضطراری جایگاه لرستان در زمینه مسکن مهر ارتقا یابد.

وی خواستار همکاری و تعامل همه دستگاهها در ارتباط با مسکن مهر شد و گفت: ارتقا جایگاه استان در این زمینه نیازمند نهایت همکاری دستگاههای مرتبط است.