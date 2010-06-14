افزایش 45 درصدی تعداد اهداکنندگان مستمر خون در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین شکیبایی ظهر دوشنبه در مراسم تجیل از اهدا کنندگان خون سالم در استان ضمن قدردانی از کلیه اهدا کنندگان خون، اهدا کنندگان داوطلب و مستمر خون را سرمایه اصلی سازمان انتقال خون و موجب امنیت و سلامت جامعه دانست.

معاون اداره کل انتقال خون خراسان رضوی گفت: درسال گذشته 43 درصد کل اهدا کنندگان خون استان، اهدا کننده مستمر بوده اند که در دو ماهه اول 89 به 45 درصد ارتقا یافته است.

وی مشارکت اهدا کنندگان مستمر را جهت تامین سلامت خون و فرآورده های خونی حائز اهمیت برشمرد و گفت: سازمان انتقال خون ایران علاوه بر توجه به اهدای داوطلب خون به سوی جذب اهدا کننده مستمر پیش می رود.

معاون اجرایی انتقال خون استان استفاده از کیسه های فیلتر دار تولید پلاکت به روش آفرزیس و استفاده از اتوماسیون فنی در انجام آزمایشات تخصصی بر روی خون های اهدایی را از مهمترین اقدامات اداره کل انتقال خون استان خراسان رضوی در سال 1388 جهت ارتقای کیفی خونهای اهدایی ذکر کرد.

