همایش بزرگ عفاف و حجاب در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم در این همایش که ظهر دوشنبه با حضور استاندار، امام جمعه و بانوان فرهنگی، بسیجی و طلاب جامعه الزهرا قم در تالار قدس مدرسه امام خمینی(ره) برگزار شد، در خصوص روند تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از سال 73 و در پی فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مقابله با تهاجم فرهنگی در کشور، به صورت سراسری اجرا شد و در قم نیز از سال گذشته، فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد.



حجت الاسلام علی سلیم‌زاده با بیان اینکه ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم با امام جمعه این شهر حجت الاسلام سعیدی و قائم مقامی آن با استاندار قم است، در خصوص هدف این ستاد تصریح کرد: این ستاد در سراسر کشور با هدف ترویج و انجام تذکر لسانی در بین مردم فعالیت می‌کند.



سلیم‌زاده امر به معروف و نهی از منکر را دارای پنج معاونت عنوان کرد و در تشریح فعالیت‌های این ستاد بیان داشت: فرهنگ سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به چند روش از جمله دادن آموزش؛ یکی از فعالیتهای این ستاد است که یکی در باب آموزش اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر و دیگری آموزش نحوه و شیوه این عمل به متولیان و متقاضیان فعالیت دارد.



دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در خصوص دیگر فعالیت‌های این ستاد گفت: مرحله بعدی فعالیت این ستاد کار در میدان عمل است و وظیفه اصلی آن نیز بر طرف کردن موانع بر سر راه است که دیگر مردم از انجام این فریضه گریزان نباشند.



نیروهای نظامی و انتظامی از ناهیان از منکر و امران به معروف حمایت می‌کنند



وی ادامه داد: با توجه به حوادثی که در سال‌های گذشته برای ناهیان از منکر و آمران به معروف در برخی نقاط کشور پیش آمد و مورد ضرب و شتم عده‌ای قرار گرفتند، این ستاد با کمک نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به حمایت از ناهیان از منکر و آمران به معروف می‌پردازد.



سلیم‌زاده با بیان این که در حال حاضر در جهان حجاب به نماد اسلام و بی‌حجابی نماد کفر و فساد تبدیل شده است و دشمن هر جا بخواهد کشوری را زیر سلطه خود ببرد به رواج بی‌حجابی و بی بند و باری در آن کشور اهتمام می‌ورزد، خاطر نشان کرد: بحث تذکر لسانی در این خصوص اهمیت زیادی پیدا می‌کند و تشکل‌های مردمی باید در قالب تشکل‌های سازمان یافته به انجام این فریضه بپردازند و این ستاد از بین خواهران بسیجی، طلبه و فرهنگی علاقمند دعوت می‌کند که در این ستاد ثبت‌نام کنند و پس از گزراندن دوره‌های آموزشی و توجیهی به انجام این کار در قالب تشکل‌های سازمان یافته اقدام کنند.