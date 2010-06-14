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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

سومین زمین لرزه پیاپی کرمان را لرزاند

سومین زمین لرزه پیاپی کرمان را لرزاند

کرمان - خبرگزاری مهر: پس از وقوع دو زمین لرزه پیاپی در جنوب استان کرمان سومین زمین لرزه با شدت 3.9 ریشتری شهر بافت را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از اینکه دو زمین لرزه به شدت 4 و 4.3 ریشتر جنوب کرمان را لرزاند ساعاتی پیش سومین زمین لرزه با شدت 3.9 ریشتر در شهر بافت در استان کرمان روی داد.

این زمین لرزه با شدت 3.9 ریشتر در عمق 30 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 56.56 درجه طول جغرافیایی و 28.84 درجه عرض جغرافیایی روی داده است.

زمان این زمین لرزه نیز ساعت 12 و 41 دقیقه و 39 ثانیه ثبت شده است، از خسارت این سه زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.

دقایقی پیش نیز زمین لرزه ای با شدت 2.8 ریشتر منطقه پاریز در استان کرمان را لرزاند.

در استان کرمان 18 گسل زلزله خیز فعال وجود دارد.

کد مطلب 1100746

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