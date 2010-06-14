اسکورت کشتی های عازم غزه در دستور کار سپاه نیست / نگران تحریم نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی امروز دوشنبه در حاشیه همایش جوانان و بصیرت در پاسداری از ارزش های اسلامی در پاسخ به این سئوال که موضع گیری سپاه پاسداران در برابر قطعنامه جدید شورای امنیت و تحریم این نهاد چیست، گفت: این یک اصل است که اساسا نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز حیات اقتصادی خود را با تکیه بر اقتصاد قدرت‌های بزرگ طراحی و اجرا نکرده است.

وی ادامه داد: ما همواره در تحریم بوده ایم، ملت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، زندگی در تحریم را 31 سال است تجربه کرده است و مدل های زندگی در تحریم را کاملا آزموده و تکیه گاه‌های حیاتی کشور را کاملا به خودکفایی رسانده است.

این فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: این دنیا است که به تعامل اقتصادی با ما نیازمند است به دلیل اینکه ایران یک کشور بزرگی است و تولید کننده کالاهای اقتصادی قدرتمندی می باشد و هم مصرف کننده کالاهای اقتصادی است.

وی خاطر نشان کرد این دنیای بیرون است که از این تحریم ضرر می کند، بنابراین ما نگران تحریم ها نیستیم و اساسا حیات اقتصادی خود را بر اساس تعامل با قدرت‌های بزرگ طراحی نکرده ایم.

سردار سلامی همچنین در واکنش به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی نیز گفت: هیچ چیزی برای انقلاب و نظام اسلامی جدید نیست، نه تهدیدهای آمریکا و صهیونیست ها و نه تحریم هایشان و این ارعاب ها مسایلی قدیمی و کهنه هستند و ما در این میدان رشد کرده ایم و بر اساس بدترین سناریوها، قدرت‌های دفاعی خودمان را شکل دادیم بنابراین سطح، شکل، حجم و شدت این تحریم ها هرچه باشد، برای ما نگران کننده نیست.

وی همچنین خبرهایی مبنی بر اسکورت کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه به غزه توسط سپاه پاسداران را تکذیب کرد و ادامه داد: چنین چیزی در دستور کار سپاه پاسداران نیست.