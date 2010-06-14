به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده روز دوشنبه ضمن بیان مطلب فوق افزود: همانطور که بارها اعلام شده استارت برنامه ریزی حضور در بازیهای المپیک نوجوانان سنگاپور و بازیهای آسیایی گوانگژو از همان فردای انتخابات کمیته ملی المپیک و تشکیل جلسه هیئت اجرایی زده شد و خوشبختانه تاکنون نیز با قدرت پیگیر شده است.

وی ادامه داد: حدود 90 روز از سال استثنایی که چندین رویداد بزرگ را دردل خود جای داده می گذرد اما متاسفانه هنوز ریالی از بودجه جاری و بازیها را دریافت نکرده ایم و این درحالی است که خوشبختانه با هماهنگی سازمان و کمیته نگذاشته ایم کاری روی زمین بماند و اردویی تعطیل شود. کمیته و سازمان از ابتدای سال با تشکیل ستادی مشترک پیگیری ویژه ای را برای کاروان اعزامی به گوانگژو در دستور کار قرار داده اند و حضور نمایندگان دو طرف در جلسات یکدیگر باعث شده تا هماهنگی بیش از پیشی داشته باشیم.

افشارزاده یادآور شد: در حال حاضر کلیه تیم های اعزامی به سنگاپور و گوانگژو یا در اردو هستند و یا در تورنمنت های آماده سازی بسر می برند. تمامی امکانات لازم از قبیل تغذیه، پوشاک، بلیط اعزام، اسکان و ... را از طریق آژانس ها و شرکت هایی که به نوعی قبولمان دارند بصورت اعتباری فراهم کرده ایم تا به محض دریافت بودجه پرداخت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچ اردویی تعطیل نیست و تمامی برنامه ها بصورت کاملا جدی در حال پیگیری است، اظهار داشت: خوشبختانه فدراسیونها، سازمان و کمیته با اشراف به حساسیت کار و مشکل عدم دریافت بودجه از هر طریقی شده در حال اداره امور هستند و مطئنم با تعهدی که در بین مدیران ورزشی وجود دارد این رویه تا دریافت بودجه ادامه خواهد داشت.

دبیرکل کمیته المپیک کشورمان در ادامه افزود: خوشبختانه کلیه تدارکات، اعزام و حضور در بازیهای آسیایی داخل سال ویتنام، بازیهای آسیایی نوجوانان در سنگاپور و همچنین بازیهای المپیک زمستانی ونکوور بدون مشکل انجام شد و اعضای کاروان از تدارک، اعزام و اسکان و تغذیه رضایت کامل را داشتند. شک نکنید که این رویه در سالجاری نیز با کیفیت و دقت پیگیری خواهد شد تا انشاله در روند آماده سازی و بالطبع نتیجه گیری تیم ها خللی ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: ریاست کمیته المپیک و بنده پیگیر دریافت بودجه بازیها و بودجه جاری کمیته هستیم که در این خصوص نیز معاونت راهبردی و برنامه ریزی قول مساعدت داده تا در هفته جاری قسمتی از این بودجه تحویل کمیته گردد. دکتر سعید لو ریاست محترم سازمان نیز ضمن حمایت ویژه از فدراسیونها و همچنین همراهی نزدیک با کمیته المپیک در تلاش است تا با دریافت بودجه سازمان ، این بودجه را در اختیار فدراسیونها قرار دهد تا آنها بتوانند قدرتمند تر از قبل امور را پیگیر نمایند.

افشارزاده در پایان گفت: متاسفانه برخی افراد در گوشه و کنار صحبتهایی مطرح می کنند مبنی بر اینکه بی پولی کمیته را به تعطیلی کشانده که در این خصوص باید اعلام کنم نه تنها هیچ مشکلی در برنامه ها و برنامه ریزی هایمان بوجود نیامده حتی از فروردین ماه با افزایش ساعت کاری اعضای ستاد و کمیته، روزهای تعطیل را نیز به روزهای کاری افزوده ایم. در حال حاضر کلیه کمیسیون ها کمیته و کمیته های فرعی ستاد تدارکاتی به دقت پیگیری فعالیتها هستند و روزانه بیش از 100 نمونه نامه نگاری برای اعزام و اسکان کاروان در دهکده بازیها بین کمیته با شورای المپیک آسیا، کمیته بین المللی المپیک و ستاد برگزاری در حال تبادل است تا انشاالله کاروان بدون هیچگونه مشکلی اعزام شود.