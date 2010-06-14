44 درصد اهداف جذب سرمایه صنعت نفت محقق نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، مسعود هاشمیان امروز در نشستی با حضور خبرنگاران با بیان اینکه در طول برنامه چهارم تنها 56 درصد اهداف صنعت به لحاظ سرمایه‌گذاری تامین شده است، گفت: از این رو در برنامه پنجم متحمل فشارهای بیشتری در این بخش هستیم.

وی کل سرمایه‌گذاری انجام شده سال 88 را در صنعت 25.9 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: در سالجاری برای تحقق اهداف تعیین شده تنها در شرکت ملی نفت ایران رقم سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به سال 88، چهار برابر می‌شود.

این مقام مسئول افزایش مصرف انرژی در جهان را ناشی از توسعه و رشد اقتصادی کشورها دانست و تصریح کرد: رشد اقتصادی دنیا در سال‌های 2015 تا 2030 به 3/3 درصد می‌رسد؛ از این‌رو پیش‌بینی شده که تقاضای امروز نفت خام از 85 میلیون بشکه در روز به روزانه 115 تا 118 میلیون بشکه در آینده افزایش پیدا کند.

هاشمیان ادامه داد: این افزایش مصرف تا سال 2030 میلادی سرمایه‌گذاری 4 تریلیون دلاری را در بخش بالادستی نفت و 5/2 تریلیون دلاری را در بخش بالادستی گاز طلب می‌کند.

قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی با اشاره به اثرهای بحران مالی جهان بر امنیت انرژی اظهار داشت: کاهش اعتبار به دلیل بروز مشکل برای تامین اعتبار طرح‌ها و کاهش سود به واسطه سقوط قیمت نفت و سایر حامل‌های انرژی؛ کاهش تقاضا، ‌انگیزه تولیدکننده و در نتیجه کاهش ظرفیت‌های تولید را در پی داشته است.

وی ادامه داد: از این ‌رو شاهد توقف چند پروژه بزرگ بالادستی و پایین‌دستی در کشورهای مختلف جهان هستیم؛ برای مثال توقف 20 پروژه بزرگ بالادستی با ظرفیتی نزدیک به 2 میلیون بشکه که زیان ناشی از تاخیر آنها 170 میلیارد دلار برآورد شده است.

هاشمیان افزود: موسسه های بین‌المللی زیادی از جمله UNECE مطالعاتی را به منظور یافتن راه‌ حل کاهش این اثرها انجام داده‌اند که یکی از آنها سناریوی تلفیقی ریسک‌های اقتصادی، ژئوپولیتیک و فیزیکی است.

وی تصریح کرد: در هر حال با توجه به رشد اقتصادی پیش بینی شده، انتظار می‌رود افزایش تقاضا برای انرژی در جهان رشد یابد؛ از این‌رو باید برای حفظ بازار، سرمایه‌گذاری مناسب و به هنگام انجام شود.