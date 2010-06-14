به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد علی کریمی ظهر دوشنبه در پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر استان با بیان اینکه این طرحها 22 هزار نفر فرصت شغلی را در استان فراهم کرده است افزود: این جشنواره زمینه بسیار مناسبی برای قدردانی از افرادی است که در عرصه تولید و فعالیت‌های اقتصادی تلاش می‌کنند.

وی با بیان اینکه رویکرد کلان در سال‌های اخیر در قالب افق چشم‌انداز 20 ساله کشور بر روی توسعه، پیشرفت و عدالت متمرکز شده است ادامه داد: در این مسیر قطعا عوامل مهم و تأثیرگذاری وجود دارد که سهم کارآفرینان در پیشرفت کشور از سایر اقشار جامعه نمود بیشتری دارد.

کریمی، نقش منابع انسانی در فرآیند توسعه را بیشتر از منابع مالی دانست و ادامه داد: منابع انسانی همواره موجب ایجاد سرمایه و تکنولوژی شده و آنها را با مدیریت خویش به خدمت می‌گیرد،بنابراین همیشه در این عرصه، نیروهای خلاق جلودار هستند.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، با تأکید بر اینکه کارآفرینی بر دو محور دانستن و توانستن استوار است، گفت: یک کارآفرین نیرویی است که دانستنی‌های خود را در عرصه عمل متبلور کرده و به نتیجه می‌رساند، چرا که یک نیروی کارآفرین هر دو عنصر دانستن و توانستن را در اختیار دارد.

کریمی شناسایی نیروهای کارآفرین و خلاق را از مهم‌ترین اقدامات در راستای توسعه و پیشرفت کشور قلمداد کرد و افزود: در کنار شناسایی این افراد، باید حمایت همه جانبه از آنها برای گشودن جبهه‌های کار صورت گیرد.

همچنین مدیرکل کار و امور اجتماعی استان زنجان نیز دستیابی به عرصه‌های پیشرفت را در گرو تکیه بر اندیشه و تفکر دانست و گفت: کارآفرین کسی است که با اندیشه خود مراحل تئوری را به عملی تبدیل کند.

فضائل مقدسی کیفیت را به عنوان پلی بین انتظار و تجربه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بهره‌وری نیروی کار، مهم‌ترین مشکلی است که با آن دست به گریبان هستیم، لذا توصیه ما به کارآفرینان این است که منابع انسانی را به خوبی مدیریت کنند.

در این جشنواره 11 کارآفرین برتر استان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، با اهداء لوح تقدیر تجلیل شدند.