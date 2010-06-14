استان زنجان مجوزهای سرمایه گذاری را در کوتاه مدت صادر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در همایش "روزی برای خرمدره" با اشاره به ضرورت اتمام پروژه‌های در دست اجرا در استان زنجان افزود: هیچ تفاوتی بین پروژه‌های کوچک و بزرگ وجود ندارد، به همین خاطر نظارت مستمری در رابطه با عملیاتی شدن این طرح‌ها صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: فضای مناسب استان و استفاده هرچه بهتر از این فرصت را زمینه‌ای برای توسعه همه جانبه آن دانست و گفت: هیچ استانی ویژگی‌های استان زنجان را به لحاظ موقعیت جغرافیایی ندارد.

