استان زنجان مجوزهای سرمایه گذاری را در کوتاه مدت صادر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در همایش "روزی برای خرمدره" با اشاره به ضرورت اتمام پروژههای در دست اجرا در استان زنجان افزود: هیچ تفاوتی بین پروژههای کوچک و بزرگ وجود ندارد، به همین خاطر نظارت مستمری در رابطه با عملیاتی شدن این طرحها صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: فضای مناسب استان و استفاده هرچه بهتر از این فرصت را زمینهای برای توسعه همه جانبه آن دانست و گفت: هیچ استانی ویژگیهای استان زنجان را به لحاظ موقعیت جغرافیایی ندارد.
رئوفی نژاد افزود: با توجه به قرار گرفتن خرمدره در مسیر جاده ترانزیت و نیز اقلیم مناسب این شهرستان ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایه گذار دارد.
استاندار زنجان با بیان اینکه باید فضای رقابتی در جذب سرمایه گذار در استان زنجان ایجاد شود، افزود: در این راستا باید مشوقهای مناسبی برای ترغیب صاحبان صنعت در بخش خصوصی فراهم شود.
رئوفی نژاد با بیان اینکه مسئولان شهرستان خرمدره باید با تعامل مناسب با سرمایه گذاران، این شهرستان را خرم تر از آنچه که امروز است بسازند ادامه داد: خرمدره از قابلیت خوبی برای توسعه برخوردار است.
استاندار زنجان با اشاره به موقعیت استثنایی استان زنجان و همچنین همسایگی آن با چند استان بزرگ کشور افزود: هیچکس نمیتواند ظرفیت بالا و استثنایی استان را انکار کند زیرا با توجه به ظرفیتهای موجود، بسیاری از پروژهها در سطح شمالغرب کشور در این استان به مرحله اجرایی خواهد رسید.
رئوفی نژاد با اشاره به لزوم توجه به توسعه همه جانبه کشور افزود: به برکت وجود انقلاب اسلامی و نیز نگاهی آرمانی و اعتقادی، توسعه کشور در همه ابعاد صورت می گیرد و باید به این نکته توجه داشت که توسعه تنها به بخش اقتصادی ختم نمی شود، بلکه توجه به سایر بخشها نیز در این زمینه الزامی است.
همچنین فرماندار شهرستان خرمدره با اشاره به پتانسیل بالای منطقه برای جذب سرمایه گذار گفت: برگزاری همایش "روزی برای خرمدره"، نقطه عطفی برای این شهرستان خواهد بود.
رحیم نوری پور افزود: شهرستان خرمدره با داشتن بزرگترین منابع دامی و کشاورزی، قابلیتهای زیادی برای پیشرفت دارد.
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