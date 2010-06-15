به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم و با همکاری دفتر امور زنان و مشاوره ریاست جمهوری، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، انجمن روانشناسی اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مرکز تحقیقات علوم رفتاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله، مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما و رادیو معارف، اردیبهشتماه سال آینده در محل مؤسسه امام خمینی برگزار میشود.
هویت جنسی و رشد آن از نگاه دین و روانشناسی، تفاوتهای زن و مرد از نگاه دین و روانشناسی، نقش و کارکرد تفاوتهای جنسیتی در خانواده از نگاه دین و روانشناسی، تأثیر دیدگاههای غیردینی (سکولار) در روانشناسی زن و مرد، جنسیت و نظام آموزشی، نظام انگیزشی زن و مرد، جنسیت و اشتغال از نگاه دین و روانشناسی، جنسیت و بهداشت روانی، الگوهای ارتباطی زن و مرد، رسانه و الگوهای جنسیتی در جامعه، جنسیت و تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی و جنسیت و شخصیت از محور های این همایش یکروزه هستند.
علاقمندان میتوانند مقالات خود را تا پایان آبان ماه سال جاری، حداکثر در 25 صفحه، به پست الکترونیک hamayesh@qabas.net و یا آدرس پستی مؤسسه امام خمینی ارسال نمایند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.qabas.net مراجعه کنند.
همایش «جنسیت از منظر دین و روان شناسی» اسفندماه سال جاری از سوی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و با همکاری برخی نهادهای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور در تالار همایشهای مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم برگزار خواهد شد.
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