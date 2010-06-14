پرداخت سرانه مدارس شهری تا تیر/ یک تا پنج میلیون تومان سرانه مدارس روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی درهمایش رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش که روز دوشنبه در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد در پاسخ به خبرنگار مهر درباره زمان پرداخت سرانه دانش آموزی به مدارس با بیان این مطلب افزود: سرانه مدارس روستایی به علت تجمیع آنها دیرتر پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه مدارس روستایی دو نوع سرانه خواهند داشت، افزود: یک سرانه ویژه به مدارس روستایی بر اساس تعداد دانش آموزن تعلق می گیرد که بین یک تا پنج میلیون تومان است.

وزیر آموزش و پرورش سال تحصیلی جاری را سال تجهیز مدارس دانست و گفت: تمام مجتمعهای آموزشی در روستاها به امکانات آموزشی و پرورشی تجهیز می شوند.

حاجی بابایی با تاکید براینکه مدیران مجتمعهای آموزشی باید از ویژگی خاصی برخوردار باشند، افزود: تعریف جدیدی از نهضت سواد آموزی نیز ارائه شده که زیر نظر مدیران مجتمعهای آموزشی دنبال می شود.

وزیر آموزش و پرورش درباره تجمیع مراکز پیش دانشگاهی با دبیرستانها و امکان سردرگمی دانش آموزان برای ثبت نامها گفت: ممکن است طی ساماندهی فضاهای آموزشی برخی از پیش دانشگاهیها تبدیل به هنرستان و برخی نیز تبدیل به مدارس راهنمایی شوند.

وی با بیان اینکه ستاد ساماندهی فضاهای آموزشی در شهر تهران تشکیل شده است، گفت: حتی ممکن است برخی از مدارس به دلیل کاهش دانش آموز با هم ادغام شوند و یا حتی مدرسه جدیدی تشکیل شود با این حال معتقدیم با حذف پیش دانشگاهی ها و تشکیل مدارس جدید دسترسی مردم به مدرسه پیش از گذشته خواهد شد.

حاجی بابایی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه حذف مراکز پیش دانشگاهی و ایجاد مدارس جدید معلمان را در موضوع اضافه کاری دچار مشکل نمی کند؟ گفت: مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بیمه طلایی فرهنگیان نیز اظهار کرد: هم اکنون هر ساعت بیش از 10 هزار کارت تولید می شود و طبق وعده ها تا پایان این هفته کارت فرهنگیان کل کشور صادر شود.

وی ادامه داد: بحث بیمه فرهنگیان بازنشسته را نیز با بیمه مرکزی دنبال کرده ایم و به محض اینکه به جمع بندی برسیم اعلام می کنیم.

حاجی بابایی درباره نحوه ثبت نام فرزندان فرهنگی در مدارس نیز گفت: فرزندان فرهنگیان در هر مدرسه دولتی که خواستند باید ثبت نام شوند تا والدین فرهنگیشان دغدغه ای در این زمینه نداشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: همچنین فرهنگیان نباید هیچ گونه وجه نقدی در مدارس دولتی، نمونه دولتی و هئیت امنایی پرداخت کنند.