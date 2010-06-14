شکاف هفت کیلومتری عنبرآباد به دلیل خشکسالی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد مشایخی در گفتگو با خبر نگار مهر با تائید مجدد بروز شکاف هفت کیلومتری در بخش اسماعیلیه عنبرآباد گفت: این شکاف از هیچ منطقه مسکونی عبور نمی کند.

وی افزود: این شکاف از حومه چند روستا می گذرد و تاکنون به هیچ واحد مسکونی آسیب وارد نکرده است.

مشایخی گفت: پس از اینکه طی روزهای اخیر در خصوص این شکاف اطلاعاتی کسب شد مراتب به کارشناسان و ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان اعلام شد و پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شده است شکاف به دلیل برداشت بیش از حد آب از منابع آب زیر زمینی روی داده است.

فرماندار عنبرآباد افزود: در برخی مناطق شاهد نشست زمین در اطراف شکاف نیز هستیم اما بحث رانش زمین طبق نظر کارشناسان منتفی است.

طبق نظر کارشناسان برداشت بیش از حد آب و خالی شدن مخازن آب زیر زمینی موجب تخریب مخازن آب زیر زمینی و نشست زمین و تخریب این منابع می شود که در نهایت موجب بروز چنین شکافهایی در سطح زمین می شود.

عرض این شکاف در برخی مناطق در طول هفت کیلومتر به نیم متر نیز می رسد.