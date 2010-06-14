  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۵۹

مشایخی:

شکاف هفت کیلومتری عنبرآباد به دلیل خشکسالی بوده است

شکاف هفت کیلومتری عنبرآباد به دلیل خشکسالی بوده است

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار عنبرآباد با اشاره به نشست زمین بر اثر شکاف هفت کیلومتری در بخش اسماعیلیه گفت: دلیل اصلی این رویداد برداشت بیش از حد آب از منابع آب زیر زمینی است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد مشایخی در گفتگو با خبر نگار مهر با تائید مجدد بروز شکاف هفت کیلومتری در بخش اسماعیلیه عنبرآباد گفت: این شکاف از هیچ منطقه مسکونی عبور نمی کند.

وی افزود: این شکاف از حومه چند روستا می گذرد و تاکنون به هیچ واحد مسکونی آسیب وارد نکرده است.

مشایخی گفت: پس از اینکه طی روزهای اخیر در خصوص این شکاف اطلاعاتی کسب شد مراتب به کارشناسان و ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان اعلام شد و پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شده است شکاف به دلیل برداشت بیش از حد آب از منابع آب زیر زمینی روی داده است.

فرماندار عنبرآباد افزود: در برخی مناطق شاهد نشست زمین در اطراف شکاف نیز هستیم اما بحث رانش زمین طبق نظر کارشناسان منتفی است.

طبق نظر کارشناسان برداشت بیش از حد آب و خالی شدن مخازن آب زیر زمینی موجب تخریب مخازن آب زیر زمینی و نشست زمین و تخریب این منابع می شود که در نهایت موجب بروز چنین شکافهایی در سطح زمین می شود.

عرض این شکاف در برخی مناطق در طول هفت کیلومتر به نیم متر نیز می رسد.

کد مطلب 1100761

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها