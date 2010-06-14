مازندران قهرمان مسابقات تیراندازی منطقه پنج ناجا شد

به گزارش خبرنگار ورزشی مهر در ساری، رئیس اداره تربیت بدنی نیروی انتظامی مازندران ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه این مسابقات اظهار داشت: مسابقه تیراندازی منطقه پنج ناجای کشور با حضور تیم های مازندران، گلستان و سمنان در پنج رشته تفنگ، تپانچه بادی، تفنگ و تپانچه جنگی و اپه فایر برگزار شد.

سرهنگ محمد رضا قنبری افزود: تیم مازندران در نتایج تیمی با سه هزار و 108 امتیاز اول شد و تیم های گلستان با هزار و 776 و سمنان با 991 امتیاز سوم شدند.

وی بیان داشت: در نتایج انفرادی این رقابتها در تفنگ بادی رمضان فلاح نژاد از مازندران اول شد و هادی شاملو از گلستان و ظفرباباخانی از مازندران به مقام دوم و سوم رسیدند.

قنبری گفت: حجت الله خجسته فر، احمد علی پور، محمد رضا محروق، محمد حسین اکبری، محمد رضا قنبری، هادی شاملو، مجتبی تبریزی، رمضان فلاح نژاد، میرعقیل حسینی در رشته های مختلف تپانچه بادی، تفنگ بادی و رامپی فایر حائز مقام های برتر تا سوم شدند.

وی افزود: تیم نیروی انتظامی گیلان قرار بود در این مسابقات حضور یابد که بنا به دلایلی در این رقابتها غیبت داشته است.

وی سطح این مسابقات را خوب ارزیابی کرد و افزود: به نفرات برتر تیمی و انفرادی در حضور مسئولان نیروی انتظامی استان مدال، لوح و کاپ قهرمانی اهدا شد.

علی اکبر رجبی، رئیس هیئت تیراندازی مازندران به عنوان برگزار کننده این مسابقات بوده است.