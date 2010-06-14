ابراهیم یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند بهبودی نسبی خود، گفت: داروهایی که تجویز کرده‌اند، اثر داشته و حالم با این دواها بهتر شده ولی چه کنم که دیگر نمی‌توانم ترجمه کنم.

وی افزود: ماه‌هاست کارم شده این که می‌نشینم پشت میز و زل می‌زنم به دیوار. چیزها مدام از یادم می‌روند چطوری ترجمه کنم؟

این مترجم پیشکسوت اضافه کرد: دکترها گفته‌اند آب‌قند و مغز گردو به خصوص در صبح‌ها بخورم. می‌خورم ولی اینها که نشد کار وقتی نمی توانم بنویسم و ترجمه کنم.

با این حال رزا گلپاشی همسر ابراهیم یونسی که خود پیشتر پرستار بوده و به تنهایی از او در منزل مراقبت می‌کند، از بهبود وضعیت ذهنی او ابراز رضایت کرد و به خبرنگار مهر گفت: مشکل فراموشی همسرم تقریباً رفع شده و خیلی کمتر فراموش می‌کند البته بعضی وقت‌ها که زیاد حرف می‌زند، این مشکل دوباره عود می‌کند.

وی افزود: او در حال حاضر دیگر ترجمه نمی‌کند و مشغول بازخوانی کتاب‌های قبلی‌اش است.

آرزوهای بزرگ (چارلز دیکنز)، یک جفت چشم آبی (توماس هاردی)، مردی که خورشید را در دست داشت (جک ریموند جونز)، با این رسوایی چه بخشایشی (رندل جاناتان)، دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده (داستایفسکی) و اسپارتاکوس (هوارد فاست) از جمله آثار ترجمه‌ای و هنر داستان نویسی، دلداده‌ها، رویا به رویا، مادرم دو بار گریست، کج‌کلاه و کولی، گورستان غریبان، زمستان بی‌بهار، شکفتن باغ، دادا شیرین و اندوه شب بی پایان از جمله آثار تالیفی اوست. ابراهیم یونسی با 83 سال عمر از نویسندگان و مترجمان پیشکسوتی محسوب می‌شود که بیش از 80 کتاب از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرده ‌است.