موفقیت نانو پادتنهای پلاستیکی در سمزدایی از بدن موجودات زنده

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان از نانو ذرات پلیمری ترکیبی برای جذب سم پپتید در جریان خون موش استفاده کردند و نشان دادند این پروتئینهای مصنوعی قادرند بدون اینکه توسط پروتئینهای پلاسما و یا سلولهای خونی غیر فعال شوند، سم پپتید را در بدن موجود زنده شناسایی، دستگیر و خنثی کند.

این نانو ذرات پلیمری به نانو ذرات MIP نیز شهرت دارند دانشمندان سم "ملیتین" زنبور را با مولکولهای ریزی به نام مونومر ترکیب کردند و سپس بر روی این ذرات واکنشهای شیمیایی انجام گرفت که این ذرات را در زنجیره ای طولانی در کنار یکدیگر قرار داده و سپس این زنجیره ها به صورت جامد درآمدند زمانی که ذرات پلاستیکی به حالت جامد درآمدند محققان سم درون آن را بیرون کشیدند و در نهایت نانو ذراتی با حفره های سمی شکل به جا ماند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا به منظور آزمایش بر روی این ذرات پلاستیکی مقدار کشنده ای از سم ملیتین را به بدن موش تزریق کرده و مشاهده کردند درصد نجات موشهایی که بلافاصله پس از دریافت سم نانو ذرات MIP را نیز دریافت می کنند، نسبت به موشهایی که نانو ذرات به بدن آنها تزریق نمی شود، بسیار بیشتر است این اولین باری است که چنین پادتنهای پلاستیکی در بدن موجودات زنده مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از آنها موفقیت آمیز بوده است.

تصویربرداری فلورسانت از بدن موشها نشان می دهد نانو ذرات پلاستیکی و سلولهای سم در سلولهای یکسانی در کبد جمع آوری می شوند، به بیانی دیگر نانو ذرات سلولهای سمی را از خون جدا کرده و کبدها آنها را از بدن می زدایند.

بر اساس گزارش گیزمگ، دانشمندان معتقدند این ابداع پیشرفتی قابل توجه در استفاده پزشکی از ذرات پلاستیکی برای مبارزه با انواع ویروسها، باکتری ها و پروتئینهای آلرژی زا به شمار می رود.