"سم" دومین غار عمیق کشور در گلستان / جزئیاتی از مراحل کشف غار

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این غار زیبا و منحصربفرد طبیعی در ارتفاعات 1700 متری کوه خواجه قنبر در منطقه نامیج گالیکش از توابع شرق گلستان واقع شده است.

جاذبه های طبیعی بکر و زیبای این غار ناشناخته، بهشتی برای طبیعت گردان و کوهنوردان و علاقمندان به رشته های غارنوردی فراهم کرده است.

تاکنون با تلاشهای گروه های کوهنوردی 21 چاه از این غار زیبا کشف شده که 17 چاه از این غار بوسیله گروه کوهنوردی قابوس گنبد کشف شده است.

عضو گروه کوهنودی و غار نوردی قابوس گنبد در زمینه کشف این غار توسط این گروه می گوید: پیشینه کشف این غار به تابستان سال قبل بازمی گردد و شناسایی این غار عمیق برای اعضای گروه چهار روز زمان برد.

امین شادوند در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: پیش از کشف این غار توسط این گروه، برخی گروه های کوهنوردی تا سرچاه یک این غار پیش رفتند و این گروه با راهنماییهای محلی موفق به کشف غار و انجام کاوشهای غارنوردی در آن شد.

وی اظهار داشت: در چهارمرحله کاوش این غار حدود 17 چاه از غار شناسایی و کشف شد که مرحله آخر کاووش به آبانماه سال قبل بازمی گردد.

وی عنوان کرد: غار در ارتفاع 1700 متری کوه خوجه قنبر واقع شده است و در مرحله اول کاووش بیش از سه ساعت زمان تا رسیدن به چاه غار صرف شد.

شادوند عنوان کرد: از آنجائیکه فصل غارنوردی مربوط به زمانهایی است که داخل غار کم آب باشد، شهریور و مهرماه زمانهای خوبی برای غارنوردی است.

عضو گروه کوهنوردی قابوس گنبد بیان داشت: کشف این غار نتیجه تلاش اعضای این گروه در معرفی جاذبه های بکر و منحصر بفرد طبیعی استان است.

وی اعلام کرد: پس از کشف این غار عمیق توسط این گروه، اعضای گروه کوهنوردی در گرگان چندی پیش تا چاه 21 این غار پیش رفته اند و در تلاش هستند این غار را به نام خود ثبت کنند.

وی عنوان کرد: مسئله ای به نام ثبت غار در کشور و در فدراسیون کوهنوردی وجود ندارد و در مجموع کشف این غار محصول و تلاش ورزشکاران منطقه و استان است.

شادوند با اشاره به فسیلهای یافت شده در غار بیان داشت: در این غار نمونه هایی از جمجمه انسان کشف شد و بررسیهای بیشتر محققان در این زمینه نیاز است.

وی عنوان کرد: همچنین اسکلت خفاش در این غار یافت شده که بسیار بزرگتر از اسلکت خخفاش های معمولی است که نشان از قدمت دیرپای این غار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی نیز روز یکشنبه پس از انتشار گزارش تصویری خبرگزاری مهر مبنی بر کشف دومین غار عمیق کشور در گرگان، اعلام کرد: بر اساس اطلاعات و گزارش مکتوب رسیده به بخش غارنوردی فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی از طرف باشگاه آفاق شهرستان گرگان، این باشگاه در تاریخی 15 خرداد 1389 طی یک پیمایش در غار عمودی سُم، ضمن بازدید و فرود به چاههای این غار، موفق به ثبت عمق تقریبی 375 متر شدند.

در حال حاضر این غار دومین غار عمیق ایران محسوب می شود.

در مهرماه سال 1388 گروه قابوس شهرستان گنبد بعنوان اولین ورود تا چاه شانزدهم در این غار پیمایش داشته اند و در پیمایش اخیر باشگاه آفاق، پنج چاه دیگر پس از چاه شانزدهم بازدید شده است. گویا تیم باشگاه آفاق از سوابق قبلی پیمایش این غار بی اطلاع بوده است.

نکته آخر اینکه کاشفان غار تاکید کرده اند که به دلیل حجم زیاد آب، تنگی معابر و نبود شرایط امدادرسانی در صورت بروز حادثه و آماده نبودن کارگاههایی بر اساس اصول SRT تا زمان پایان کار مطالعاتی و تجهیزاتی غار مذکور، پیمایش این غار به هیچ وجه توصیه نمی شود.

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