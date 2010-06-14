ادارات کرمانشاه برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آماده شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر دوشنبه در جلسه ای که به منظور بررسی راهکارهای اجرای هدفمندی یارانه ها در استان که با ارایه گزارش عملکرد برخی دستگاهها نیز توام شد، اظهارداشت: دستگاههای اجرای استان باید برنامه زمان بندی شده (CPM) و گزارش تلفیقی خود را برای اشراف به وضعیت استان و اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه ها ظرف 15 روز آینده ارائه کنند.

وی افزود: در جلسات بعدی از همه فرمانداران شهرستانهای استان و کارشناسان مرتبط با قانون هدفمندی یارانه ها در استان دعوت خواهد شد تا مباحثی فراگیر و پوشش دهنده همه استان و بخشها و دستگاه های ان را به نتیجه ای نیک برسانیم .

هاشمی با اشاره به اهمیت حوزه کشاورزی استان که عنوان قطبیت غرب کشور را دارد، افزود: در این بخش باید با حساسیت و دقت هرچه بیشتری عمل کرد و سهم و وضعیت هر زیربخش مانند زراعت، باغبانی و دامپروری استان را در چشم انداز اجرای هدفمندی یارانه ها مشخص نمود.

28 هزار خودروی درون و برون شهری مسافرکش در کرمانشاه باید گاز سوز شوند

وی همچنین از متولیان حوزه حمل و نقل استان خواست تا برای جلوگیری از وارد آمدن فشار به اقشار مختلف مردم، 28 هزار خودروی درون و برون شهری مسافرکش را در برنامه گاز سوز شدن قرار دهند و با برنامه زمان بندی شده ای طرح گاز سوز نمودن این وسائط نقلیه را در دستور کار قرار دهند .

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدفمندی یارانه ها یکی از قوانین خوب چند سال اخیر است که باید همه با همدلی و تلاش مضاعف راه را برای اجرای این قانون در استان هموار سازیم و در عین حال باید کاری کرد که آثار مثبت این قانون به اقشار مختلف مردم بازگردد.