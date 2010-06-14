95 درصد نوآموزان مازندرانی به پیش دبستانی رفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان علی قربانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای نخستین بار در سطح استان مربیان پیش دبستانی آموزشهای لازم را برای تدریس در کلاس فرا گرفتند .

وی به آغاز ثبت نام در دوره پیش دبستانی اشاره کرد و ادامه داد از سال آینده تمامی مراکز پیش دبستانی غیر دولتی اداره می شوند.

قربانی افزود: از سال 82 به بعد برنامه های تولید محتوا بر اساس مسائل بومی ، فرهنگی ، اقلیمی هر نقطه از کشور در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات موثر در زمینه قرآن آموزی کودکان پیش دبستانی گفت: در این سن آموزش مفاهیم قرآن از طریق نشانه ها مد نظر مربیان است.

رئیس گروه آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گفت: مازندران در اجرای دستور العمل پیش دبستانی در کشور از جمله استان های پیشرو است.

قربانی افزود: در سال تحصیلی 89-88 بیش از 34 هزار و 500 نوآموز تحت آموزشهای پیش دبستانی قرار گرفتند و از این تعداد هشت هزار و 826 نفر نیز جذب مراکز دارالقرآن، مکتب القرآن ، EFA و بهزیستی شدند.