نشست سالانه "مدیران مراجع منطقه ای مالکیت فکری کشور" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ظهر دوشنبه در این نشست به دعوت این پارک و با حضور مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مدیر مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و مدیران مراجع منطقه ای مالکیت فکری دانشگاه های، تبریز، علم و صنعت، صنعتی امیر کبیر، فردوسی مشهد، پارک های علم و فناوری گیلان، یزد و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.

بازنگری در شیوه نامه حمایت از ثبت اختراع در خارج و بهره برداری از آن در داخل کشور و تصمیم گیری در خصوص هزینه های ارزیابی اختراع محورهای گفتگو این نشست را تشکیل می دادند.

در پایان این نشست مقرر شد تعیین ملاک های ارزیابی عملکرد مراجع و تبادل نظر به منظور شناسایی و امکان جذب منابع مالی موثر و نیز گزارش فعالیت ها و عملکرد مراجع منطقه ای مالکیت فکری در جلسه آینده انجام شود.