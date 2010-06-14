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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

در مشهد؛

نشست سالانه "مدیران مراجع منطقه ای مالکیت فکری کشور" برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دومین نشست سالانه مدیران مراجع منطقه ای مالکیت فکری کشور در پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ظهر دوشنبه در این نشست به دعوت این پارک و با حضور مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مدیر مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و مدیران مراجع منطقه ای مالکیت فکری دانشگاه های، تبریز، علم و صنعت، صنعتی امیر کبیر، فردوسی مشهد، پارک های علم و فناوری گیلان، یزد و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.

بازنگری در شیوه نامه حمایت از ثبت اختراع در خارج و بهره برداری از آن در داخل کشور و تصمیم گیری در خصوص هزینه های ارزیابی اختراع محورهای گفتگو این نشست را تشکیل می دادند. 

در پایان این نشست مقرر شد تعیین ملاک های ارزیابی عملکرد مراجع و تبادل نظر به منظور شناسایی و امکان جذب منابع مالی موثر و نیز گزارش فعالیت ها و عملکرد مراجع منطقه ای مالکیت فکری در جلسه آینده انجام شود.

کد مطلب 1100783

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