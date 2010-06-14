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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۵۱

ثبت نام در دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی استان مازندران برای سال تحصیلی 90-89 دانش آموز می پذیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان مستعد و علاقمند می توانند از طریق آزمون ورودی و حد نصاب معدل برای ورود به پایه اول متوسطه ثبت نام کنند .

در مازندران دبیرستان علوم و معارف اسلامی دخترانه ناحیه 2 ساری ، صدرا پسرانه و دخترانه بابل و هدی دخترانه بند پی شرقی و صدرا دخترانه چالوس مشغول فعالیت هستند و داوطلبان می توانند برای ثبت نام به این دبیرستانها مراجعه کنند.
 
دبیرستان های علوم و معارف اسلامی با هدف تربیت افراد مومن ، بسط و تعمیق فرهنگ اسلامی و فراهم آوردن زمینه علمی و تربیتی برای دانش آموزان علاقمند تاسیس شدند.
 
مجوز تاسیس این دبیرستانها توسط سازمان تبلیغات اسلامی صادر می شود.
 
 
کد مطلب 1100784

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