ثبت نام در دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان مستعد و علاقمند می توانند از طریق آزمون ورودی و حد نصاب معدل برای ورود به پایه اول متوسطه ثبت نام کنند .

در مازندران دبیرستان علوم و معارف اسلامی دخترانه ناحیه 2 ساری ، صدرا پسرانه و دخترانه بابل و هدی دخترانه بند پی شرقی و صدرا دخترانه چالوس مشغول فعالیت هستند و داوطلبان می توانند برای ثبت نام به این دبیرستانها مراجعه کنند.

دبیرستان های علوم و معارف اسلامی با هدف تربیت افراد مومن ، بسط و تعمیق فرهنگ اسلامی و فراهم آوردن زمینه علمی و تربیتی برای دانش آموزان علاقمند تاسیس شدند.

مجوز تاسیس این دبیرستانها توسط سازمان تبلیغات اسلامی صادر می شود.



