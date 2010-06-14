استفاده از موادبیولوژیک در حوزه کشاورزی امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسعود دانیالی بعد از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی یکروزه با عنوان آخرین دستاوردهای جهانی علم بیوتکنولوژی برای تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک با کیفیت برتر در گرگان با اشاره به افزایش سالانه هزینه های تولید، مهمترین دغدغه کشاورزان را داشتن ارزش اقتصادی محصول آنان ذکر کرد.

وی افزود: با استفاده از تکنیک ها و روش های جدید می توان میزان محصول در واحد سطح را افزایش داده و کشاورزی سودآور داشت.



دانیالی یادآور شد: بخش های دولتی ، تحقیقات وترویج می توانند تکنولوژی های جدید را مورد آزمایش قرارداده و درجهت متعادل ساختن هزینه های تولید به کشاورزان ارائه کنند.



وی خاطرنشان کرد: اگر محصولی سالم تولید شود که یاقیمانده سم و کود در آن وجود نداشته باشد و ضوابط تولید محصول ارگانیک در آن رعایت شود می توان انتظار داشت آن را با چندین برابر قیمت در بازارهای جهانی ارائه داد.



وی در ادامه افزود: مواد بیولوژیک سبب تولید بیشتر با کیفیت بالاتر ، محصول سالم ،محافظت از محیط زیست و در نتیجه کشاورزی پایدار می گردند



دکتر دانیالی کودهای بیولوژیک ، مواد بیولوژیک گیاهی ، فرمونهای حشرات و عصاره های گیاهی را از انواع مواد بیولوژیک کشاورزی عنوان نمود.



در پایان این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان به طرح سوالهای مرتبط با کارگاه آموزشی پرداختند که توسط دکتر دانیالی پاسخ داد شد.



این کارگاه آموزشی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و شرکت تعاونی کشت کار نوین گلستان در گرگان برگزار شد.