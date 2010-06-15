به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، حجت‌الاسلام جعفر مرتضوی روز سه شنبه در جمع خبرنگار استان ظهار داشت: هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مناسب مراسم اعتکاف با نیروی انتظامی، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال احمر این استان به عمل آمده و این مراسم امسال در 90 مسجد در نقاط مختلف این استان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به مساجد جامع روستا و شهر خود مراجعه کنند.

مرتضوی ادامه داد: اداره کل تبلیغات اسلامی این استان با اعزام 166 مبلغ، روحانی و مداح و با تهیه اقلام فرهنگی نظیر کتاب قرآن و مفاتیح زمینه هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم را فراهم‌ می‌آورد.

وی تصریح کرد: شواهد، آمار و اطلاعات به دست آمده از برگزاری این مراسم طی سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که جوانان و نوجوانان از مراسم اعتکاف استقبال خوب و چشمگیری کرده و سهم قابل توجهی از شرکت‌کنندگان را به خود اختصاص می‌دهند.

مرتضوی اذعان داشت: در سال گذشته 10هزار نفر با حضور در 72 مسجد استان مراسم اعتکاف را شرکت کرده اند.

وی همچنین از برگزاری آزمون ورودی دوره آموزش تخصصی قرائت قرآن در شهرکرد خبر داد و افزود: آزمون ورودی ارتقای قرائت قاریان قرآن سطح(5) با هدف نشر آموزه‌های تکمیلی قرائت قرآن در سطح جامعه و ایجاد زمینه برای فراگیری فنون تخصصی قرائت و رشد قاریان استان در شهرکرد برگزار می‌شود.

مرتضوی تصریح کرد: آزمون کتبی و شفاهی ورودی این دوره در 31 خردادماه در دارالقرآن الکریم شهرکرد برگزار خواهد شد و برگزیدگان برای حضور در دوره معرفی می‌شوند.

‌مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: فعالان قرانی که گواهی نامه سطح (4) را داشتند در این آزمون ثبت‌نام کردند.

مرتضوی ادامه داد: پذیرفته‌شده‌گان در آزمون ورودی ارتقای سطح (5) از مهرماه سال‌جاری در دوره‌های تخصصی که در استان همدان برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.