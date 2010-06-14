محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه اخیر محمود احمدی نژاد به شورای نگهبان اظهار داشت: ما از نوشتن چنین نامه ای خیلی متاسف شدیم.

وی افزود: آقای احمدی نژاد حق دارد به نهاد و دستگاهها تذکر بدهد به شرط آنکه آن دستگاهها خلاف قانون عمل کنند نه اینکه تذکر بدهد که چرا در تطبیق مصوبات مجلس با قانون دچار مشکل شده و یا اشتباه تشخیص داده اید. اولا این وظیفه رئیس جمهور نیست و در ثانی شورای نگهبان مرجع تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی است.

خبار تصریح کرد: البته به نظرم باید این ایراد را به معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت و به آن معاونت اعتراض کرد چرا که باید اطلاعات درست و دقیق علمی در اختیار رئیس جمهور بگذارد تا رئیس جمهور بتواند به درستی در این زمینه تصمیم گیری کرده و تشخیص دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس جمهور نیز عنوان کرد: پاسخ شورای نگهبان، پاسخی قانونی ، منطقی، عقلی و شرعی است و وظیفه شورای نگهبان نیز این است که اگر مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بود آن را رد کند.

خباز خاطرنشان کرد: اگر شورای نگهبان قانونی را که در مجلس تصویب شده بود، تایید نمودبه دلیل این است که این قانون نه خلاف شرع و نه خلاف قانون است.

نماینده مردم کاشمر اضافه کرد: ناگفته نماند که شش حقوقدان برجسته و خبره و شش فقیه زبده در شورای نگهبان وظیفه بررسی قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام را برعهده دارند و حتی بعضی از این افراد استاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دانشگاه بوده اند.

وی با بیان اینکه نه تنها رئیس جمهور حق ندارد چنین نامه ای را خطاب به شورای نگهبان بنویسد بلکه ایراد گرفتن وی به شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است، گفت: باید در این زمینه دقت شود تا مطلبی مطرح نگردد که ذهن مردم را مشوش سازد چرا که ممکن است عده ای که اطلاعات حقوقیشان زیاد نیست تحت تاثیر این بحثها قرار گیرند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کردکه الحق پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس جمهور، پاسخ درستی بود و بر این اساس دولت موظف است بدون هیچ گونه چون و چرایی قوانین مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان را اجرا کند ، رهبر انقلاب هم در این زمینه فرموده اند که اگر قوانین با سلیقه مجریان جور در نمی آید دلیلی بر کنار گذاشته شدن آن نیست.

نماینده مردم کاشمر با تاکید بر اینکه که اگر دولت با پاسخی که از شورای نگهبان دریافت کرد باز هم در اجرای قانون اهمال و یا تعلل کند مجلس از ابزار نظارتی خود به منظور مکلف ساختن دولت به اجرای قانون بهره خواهد گرفت خاطرنشان کرد: ابزار نظارتی مجلس می تواند تذکر، سئوال ، تحقیق و تفحص و یا استیضاح باشد.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: اگر مجلس نتواند به منظور مکلف ساختن دولت به اجرای وظایف قانونی محول شده به او از ابزار قانونی خود به درستی استفاده کند در حقیقت به مردم و کشور جفا کرده است.