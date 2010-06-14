استقبال نمایندگان مجلس از انتخاب شهرداران توسط مردم

به گزارش خبرگزاری مهر،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع انتخاب شهرداران توسط مردم در شهرهایی با جمعیت بالاتر از 200 هزار نفر جمعیت که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی در قالب طرحی مطرح شد گفت: شرایط گذشته در انتخاب شهردار توسط شوراها مکانیزم موفقی نبوده و باید تغییر کند.



وی افزود: انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر، وظایف این نهاد مردمی را به حاشیه رانده و باعث شده تا انتخاب شهردار ابزاری برای سهم خواهی برخی از نمایندگان شوراهای شهر شود.

نماینده مردم بروجرد با اشاره به اختلافاتی که بین شهرداران و نمایندگان شورای شهر در بسیاری از شهرها به وجود آمده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در جریان این مسائل بودند افزود: با توجه به تجربه 11 ساله انتخاب شهردار توسط شورای شهر، تقریبا همه نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که ادامه این روند فرسایشی و خسته کننده است و در نهایت به ضرر مردم تمام می شود.

مقدسی انتخاب شهردار توسط شورای شهر را مانع خلاقیت شوراها و شهرداران دانست و گفت: باید در اصلاحاتی که در قانون شوراها انجام می شود، اختیارات این نهاد وسیع تر شود تا بتواند در چارچوب قانون فعالیتهای راهبردی خود را تدوین کنند؛ اما نباید انتخاب شهردار به شورای شهر واگذار شود.

وی گفت: اگر مردم شهردار را انتخاب کنند می توانیم امیدوار باشیم که علاوه بر این که حقی از مردم ضایع نمی شود، شهر هم با رکود فعالیتها مواجه نمی شود.

مقدسی با بیان این که اکثر نمایندگان کشور از انتخاب شهرداران توسط مردم استقبال می کنند، گفت: در صورت تصویب این طرح، وقت اعضای شورای شهر دیگر معطوف به طراحی و برنامه ریزی برنامه های راهبردی شهر می شود.

وی انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم را اتفاق خوشایندی در عرصه مدیریت شهری دانست و گفت: زمانی که شهرداران با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، دیگر نگران اختلاف با شورای شهر و احتمال عزلشان نخواهند بود ؛ به این ترتیب شاهد شکل گیری شهرهایی پویا، زنده و فعال می باشیم.

نماینده مردم بروجرد شهرداری تهران را به لحاظ این که ویترین دید همه مسئولان است از حیث پاسخگویی جدای از سایر شهرداریهای ایران دانست و گفت: شهردار تهران به دلیل موقعیت ویژه ای که دارد، علاوه بر این که زیر نگاه تیزبین تمام مسئولان است، پاسخگویی قابل قبولی هم در مقابل عملکرد خود دارد.