به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب آئین نامه صدور مجوز تأسیس، توسعه و نظارت بر نحوه فعالیت مراکز ارائه خدمات فنی و پشتیبانی سینمایی کلیه متقاضیان تأسیس اینگونه مراکز شامل لابراتوار، مراکز اجاره تجهیزات فیلمسازی، تالار خدمات سینمایی( پرده آبی و ...) استودیو صدا، تدوین، خدمات تبدیلی، استودیو خدمات پویانمایی در قالب های داستانی، مستند، بازیهای رایانه‌ای و تمام مراکزی که به هر شکل خدمات فنی و پشتیبانی سینمایی و سمعی و بصری ارائه می دهند از این پس می توانند برای اخذ مجوز فعالیت به دفتر توسعه فناوری معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند.

با تصویب این آیین نامه تمام حمایتهای فرهنگی و هنری به منظور رشد وتوسعه فناوریهای نرم افزاری و سخت افزاری در کشور شامل مراکزی می‌شود که موفق به دریافت مجوز فعالیت شده و در راستای اهداف فرهنگی و هنری کشور فعالیت کنند.

دفتر توسعه فناوری معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری به منظور توسعه فناوریهای نوین و رساندن آن به سطح استاندارد فناوریهای روز دنیا از مراکز دارای مجوز، حمایت و برای ایجاد امنیت شغلی دست اندرکاران و هنرمندان فعال در این عرصه و جلوگیری از ارائه هر گونه خدمات با کیفیت پایین با مراکز بدون مجوز برخورد خواهد کرد.