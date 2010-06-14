16 درصد از شاغلان کردستان در بخش صنعت و معدن فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس شاه غیبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 16 درصد از اشتغال ایجاد شده در استان مربوط به بخش صنعت و معدن است که باید برای ارتقا این وضعیت برنامه ریزی مدونی در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: هم اکنون بالغ بر 15 هزار 500 نفر در بخش صنعت استان کردستان به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند و در کنار این مهم زمینه اشتغال برای دو هزار و 300 نفر نیز در بخش معدن فراهم شده است که با بهره برداری از پروژه ها و طرحهای اقتصادی در دست اجرا این میزان به بیش از دو برابر افزایش می یابد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان با اشاره به پتانسیلها و توانمندی های این منطفه در زمینه توسعه معدن خاطرنشان کرد: استان کردستان در بخش معادن یکی از استانهای غنی در سطح کشور به شمار می رود و با تامین اعتبار مورد نیاز و حمایت از سرمایه گذاریهای بخش خصوصی می توان در این بخش به نتایج مطلوب و قابل توجهی دست یافت.

شاه غیبی افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته در حال حاضر استان کردستان دارای ظرفیت 421 میلیون تن ذخیره معدنی است که در سال رقمی بالغ بر هفت میلیون تن از معادن این استان برداشت می شود و یکی از برنامه های سازمان صنایع و معادن استان کردستان افزایش این رقم به بیش از دو برابر در سال آینده است.

وی در ادامه با اشاره به روند رو به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و شرکتهای وابسته به دولت در استان کردستان، بیان داشت: میزان رشد سرمایه گذاری در استان کردستان در سال 88 در مقایسه با سال قبل از آن بیش از 255 درصد رشد داشته و باید با تامین زیرساختهای لازم شرایط جذب این میزان سرمایه در استان را فراهم کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان در پایان گفت: اجرایی کردن مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان و مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت از جمله اولویتهای سازمان صنایع و معادن استان کردستان به شمار می رود که خوشبختانه تاکنون به نتایج بسیار خوبی در این بخش دست یافته و امیدواریم شرایط فعلی برای بهره برداری از این پروژه های عظیم صنعتی تسریع شود.