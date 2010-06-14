شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی رضا بدیعی مدیر کل دفتر بررسی و ارزیابی پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ظهر دوشنبه در مراسم نخستین مجمع عمومی این شبکه افزود: یکی از روشهای مؤثر افزایش توان علمی و پژوهشی کشور در سند ملی چشم انداز بیست ساله کشور در بخش پژوهش و فناوری ایجاد شبکه های ملی پژوهش و فناوری تخصصی از جمله حوزه پژوهشی علوم و صنایع غذایی شناخته شده است.

وی گفت: مهمترین هدف کیفی این برنامه دستیابی به ارتباطی هماهنگ میان واحدهای پژوهش و فناوری صنایع غذایی به منظور هم افزایی و استفاده از توان علمی و پژوهشی بصورت مشترک است.

وی ادامه داد: شناخت اولویت های کلان پژوهشی در حوزه علوم و صنایع غذایی، تعیین و تبیین جایگاه گروه علوم و صنایع غذایی در نقشه جامع علمی و سند ملی توسعه علمی کشور، جلوگیری از موازیکاری و دوباره کاری در اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه های تخصصی باید مورد توجه مسئولین این شبکه تخصصی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون تا کنون تعداد 7 شبکه پژوهشی با موضوعات مختلف در کشور ایجاد شده است خاطر نشان کرد: مزایای اطلاعاتی و مادی شبکه باید آنقدر زیاد باشد تا بخش صنعت و پژوهش راغب به عضویت در آن باشند.

عبد المجید مسکوکی دبیر ستاد اجرایی شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی نیز در خصوص فعالیت های انجام شده جهت تاسیس این شبکه گفت: تاکنون تعداد 21 واحد مرتبط با صنایع غذایی در سطح کشور به امضای تفاهم نامه به عضویت این شبکه در آمده اند که شامل گروه صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده صنایع غذایی اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس تهران، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد کشاورزی است.

وی افزود: مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران، پژوهشکده اسانس های طبیعی، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی، گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه صنایع غذایی دانشگاه گرگان، گروه صنایع غذایی دانشگاه تبریز، گروه صنایع غذایی ارومیه، گروه صنایع غذایی مازندران، پژوهشکده غله و نان کشور، گروه صنایع غذایی دانشگاه شیراز، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری سایر اعضای شبکه تازه تاسیس علوم و صنایع غذایی کشور را تشکیل می دهند.

مسکوکی گفت: انجام تحقیقات مشترک برای حل معضلات و مشکلات ملی در حوزه علوم و صنایع غذایی از جمله ارتقای کیفیت ، پیشگیری از ضایعات، بسته بندی، امنیت و سلامت غذایی و سایر موارد مرتبط باید مورد توجه مدیران این شبکه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: تشکیل بانک اطلاعات علمی و پژوهشی علوم و صنایع غذایی و آگاهی از برنامه های پژوهشی شبکه ها و واحد های هم زمینه ضمن جلوگیری از موازی کاری های پژوهشی می تواند تحولی عظیم در صنعت غذای کشور با توجه به مزیتهای منطقه ای ایجاد کند.

در پایان با برگزاری انتخابات، اعضای شورای پژوهشی شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی کشور شامل کریمی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان با 11 رای، رضا فرهوش از دانشگاه فردوسی مشهد و عباس همتی کاخکی از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی هر یک 10 رای، فرهناز قلاسی از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی با 9 رای، محمد امین محمدی فر از انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور با 7 رای به عنوان اعضای اصلی شورای پژوهشی شبکه و نیز همدمی از دانشگاه اصفهان و ناصر خدائیان از دانشگاه تهران هر یک با 6 رای موافق به عنوان اعضای علی البدل شورای پژوهشی این شبکه انتخاب شدند.

خلیل بهزاد از مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران و عسگر فرحناکی از دانشگاه شیراز به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل معرفی شدند.