بانکها براساس نیازهای مردم برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، خسرو خواجه حسنی عصر دوشنبه در همایش مدیران امور شعب بانکهای ملی شرق کشور گفت: تفویض اختیار در مدیریت امری ضروری است و این موضوع باید به درستی مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: البته نیاز است در این زمینه نظارت کافی وجود داشته باشد و از اختیارات نیز به درستی برای نیل به اهداف سازمان استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: در همایشها ضمن بررسی عملکرد استانها، تبادلات فکری و بحث های عملیاتی و کاربردی صورت پذیرد که می تواند موجب حل مشکلات و بروز بسیاری از خلاقیتها شود.

به گفته خواجه حسنی، همکاران باید خود را به علم روز مجهز کنند و در این همایش برای اولین بار از کلیه روسای ادارات امور خواستیم تا گزارش عملکرد را از طریق فضای مجازی ارائه کنند.

مدیرامورشعب بانکهای ملی شرق کشور بیان داشت: امیدواریم مهندسی ارزشی با توجه به فضای رقابتی شدید مورد توجه ویژه همکاران قرار گیرد.