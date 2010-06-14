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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

بانکها براساس نیازهای مردم برنامه ریزی کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانکهای ملی شرق کشور گفت: برنامه ریزی بانکها باید براساس نیازهای روز مردم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، خسرو خواجه حسنی عصر دوشنبه در همایش مدیران امور شعب بانکهای ملی شرق کشور گفت: تفویض اختیار در مدیریت امری ضروری است و این موضوع باید به درستی مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: البته نیاز است در این زمینه نظارت کافی وجود داشته باشد و از اختیارات نیز به درستی برای نیل به اهداف سازمان استفاده شود.
 
وی خاطرنشان کرد: در همایشها ضمن بررسی عملکرد استانها، تبادلات فکری و بحث های عملیاتی و کاربردی صورت پذیرد که می تواند موجب حل مشکلات و بروز بسیاری از خلاقیتها شود.
 
به گفته خواجه حسنی، همکاران باید خود را به علم روز مجهز کنند و در این همایش برای اولین بار از کلیه روسای ادارات امور خواستیم تا گزارش عملکرد را از طریق فضای مجازی ارائه کنند.
 
مدیرامورشعب بانکهای ملی شرق کشور بیان داشت: امیدواریم مهندسی ارزشی با توجه به فضای رقابتی شدید مورد توجه ویژه همکاران قرار گیرد.
کد مطلب 1100796

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