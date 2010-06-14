مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از انتقال مهدی محبان، مدیرکل سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان به وزارتخانه فرهنگ و ارشاد و انتصاب وی در سمت مدیر گزینش اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان معرفی شد.

سرانجام پس از گذشت چند هفته از انتقال مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان به وزارتخانه فرهنگ و ارشاد، قائم مقام وی به سمت مدیرکل این اداره کل منصوب شد.

صبح سه شنبه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان در تالار عماد کرمان برگزار می شود.