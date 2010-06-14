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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان منصوب شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان منصوب شد

کرمان - خبرگزاری مهر: احمد سعیدی قائم مقام فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان به عنوان مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از انتقال مهدی محبان، مدیرکل سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان به وزارتخانه فرهنگ و ارشاد و انتصاب وی در سمت مدیر گزینش اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان معرفی شد.

سرانجام پس از گذشت چند هفته از انتقال مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان به وزارتخانه فرهنگ و ارشاد، قائم مقام وی  به سمت مدیرکل این اداره کل منصوب شد.

صبح سه شنبه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان در تالار عماد کرمان برگزار می شود.

کد مطلب 1100800

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