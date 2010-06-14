جریان اطلاع رسانی صدا و سیمای فارس متناسب با اهمیت موضوعات باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حامد دهقانان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان فارس با اشاره به اینکه طرح بازمهندسی و بازتعریف فرهنگی صدا وسیمای فارس باید در کارگروه فرهنگی استان بازنگری شود، افزود: لازمه تحقق عدالت فرهنگی، عدالت رسانه ای است که در این خصوص راهبردهای خبری، انعکاس اخبار و جریان اطلاع رسانی در صدا وسیمای فارس نیز باید مبنی برتوازن عادلانه و منصفانه باشد.

وی متذکر شد: استاندار فارس طی مدت گذشته 39 سفر به نقاط مختلف استان داشته ولی سمت و سوی مدیریت و جریان اطلاع رسانی صدا وسیمای استان متناسب با ضریب اهمیت موضوعات خبری نبوده که در این راستا گروهی از متخصصین باید در یک نشست و ارزیابی360 درجه این مسائل را بررسی کنند.

رئیس کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان فارس یاد آورشد: صدا وسیما یک جزیره مستقل نیست و ما حرکات مجمع الجزایری را در مباحث فرهنگی قبول نداریم بنابراین اگر صدا وسیما قصد انجام کارهای فرهنگی دارد باید ذیل مهندسی کلان فرهنگی استان حرکت کند.

دهقانان با بیان اینکه تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی باید نقشی شفاف در مباحث فرهنگی استان داشته باشند، افزود: در بحث مهندسی فرهنگی باید نقش وجایگاه تمامی دستگاه های استان درحوزه فعالیت فرهنگی شفاف باشد چراکه فعالیت فرهنگی تنها به گروه و یا ادارات خاص تعلق ندارد و تمامی نهادهای جامعه از فرهنگ تاثیرپذیر هستند بنابراین در اولین قدم باید نسبت به ایجاد اشتراک در ادبیات فرهنگی حرکت کرد.

وی با اشاره به تدوین پیش نویس اولیه چشم اندار فرهنگی استان بیان کرد: برای رسیدن به یک نگرش راهبردی احتیاج به چشم انداز و سیاست کلان حرکتی فرهنگی است که در این راستا برای اولین بار پیش نویس چشم انداز فرهنگی استان تدوین و در هفته گذشته برای نظر خواهی از مدیران دستگاه ها ابلاغ شد اما اگر قرار باشد که نگرش استراتژیک در استان حاکم باشد باید استراتژی مناسب را نیز انتخاب کرد و از سرمایه های فکری استان بیشتر از قبل استفاده شود.