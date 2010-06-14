معدن داران مازندران نیازمند دریافت تسهیلات است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله صدرزاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه صنعت و معدن استان در ساری افزود: تعریف کاربری موقت برداشت از زمین های شخصی از سوی جهاد کشاورزی، تشکیل مجتمع تخصصی و شورای حل اختلاف تخصصی قضایی بخش معدن و بالاخص تعامل مثبت و سازنده سازمان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به معدن داران و تمکین به قانون معادن از جمله معضلات و نیازهای پیش روی فعالان معدنی استان است.

وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای کشف شده موجود معدنی در استان خاطرنشان کرد: می توان با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به استخراج و بهره برداری از معادن استان کرد که این امر با همراهی و توجه ویژه مدیران و مسئولان قابل تحقق است.

رئیس انجمن معدن خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه سرمایه گذاری دارای ریسک بالاست بر حمایت های لازم از کسانی که درعرصه معدنی به سرمایه گذاری پرداخته اند تأکید کرد و خواستار اجرای صحیح قوانین در این بخش شد.

وی گفت: فقدان نرخ گذاری به موقع و مناسب شن و ماسه کوهی، اختلاف سازمان صنایع و معادن و منابع طبیعی بر سر سیستم های استخراج معدنی، واگذاری عرصه های بالا دست در حال بهره برداری به دیگر متقاضیان، عدم پذیرش پروانه بهره برداری به عنوان وثایق در بانکها، نبود حمایتها و پرداخت تسهیلات بانکی ، معارضین محلی از جمله موانعی هستند که می توان به آنها اشاره کرد.

صدرزاده افزود: با پیگیری های مکرر انجمن معدن استان و درخواستهای مکرر در خصوص اعطا تسهیلات برای خرید ماشین آلات معدنی به خصوص تجهیزات و سرمایه در گردش تا کنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.