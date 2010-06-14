تقویت نیروهای مسلح مایه عزت جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله لطف⁯الله صافی گلپایگانی ظهر دوشنبه در دیدار فرماندهان و مدیران ارشد ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به تهدیدات دشمنان علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: امروز جهانیان بر روی قدرت ارتش جمهوری اسلامی و سایر نیروهای مسلح و نظامی ما حساب باز می⁯کنند.



وی اضافه کرد: هرچند که کشورهای غربی افکار بدی نسبت به جمهوری اسلامی دارند اما به واسطه قدرت نیروهای مسلح، این افکار بد را نمی⁯توانند عملی کنند.



این مرجع تقلید با اشاره به بخشی از نامه تاریخی امیرالمومنین به مالک اشتر در مورد اهمیت تقویت قوای نظامی گفت: امام علی(ع) در این نامه از قوای نظامی به عنوان لشکر خدا یاد کردند که حافظ امنیت و جان مردم و مرزها و حدود اسلامی هستند.



وی خاطرنشان کرد: اکنون که حدود هزار و 400 سال از آن زمان می⁯گذرد در بیانیه 28 ماده⁯ای حقوق بشر و سایر فعالیتهایی که از طریق برگزاری کنفرانس⁯ها و جلسات برگزار می⁯شود مواردی را مشاهده می⁯کنیم که از سوی امام علی(ع) و سایر امامان معصوم(ع) مطرح شده بود.



آیت⁯الله صافی گلپایگانی تقویت نیروهای نظامی به ویژه ارتش جمهوری اسلامی را نشان دهنده افزایش قدرت جامعه اسلامی دانست و یادآور شد: به تعبیر امام علی(ع) لشکر خدا در واقع حافظ امنیت و جان مردم و شئون دین هستند و به واسطه نقش⁯آفرینی این نیروهاست که جامعه اسلامی برپا شده است.



آیت⁯الله صافی گلپایگانی به تلاش برخی افراد در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برای منحل کردن ارتش جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در آن زمان برخی افراد صاحب نفوذ از موقعیت ارتش دفاع و پشتیبانی کردند و افراد منحرفی که قصد داشتند بر کشور مستولی شوند موفق نشدند.



این مرجع تقلید فعالیت سایر قوای نظامی و انتظامی در کنار ارتش جمهوری اسلامی را از برکات نظام برشمرد و یادآور شد: اینکه نیروهای دیگر در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و سایر فعالیتهای انتظامی و فرهنگی مشارکت دارند به خاطر این است که مملکت اسلامی برپا باشد و از مظاهر غیراسلامی پاک بماند.



آیت⁯الله صافی گلپایگانی با تاکید بر لزوم عملی⁯کردن آموزه⁯های اهل بیت عصمت و طهارت در جامعه گفت: اسلام دین کامل و جامعی است که همه موارد را در نظر گرفته است و همگان باید با عملی کردن این آموزه⁯ها و دستورات در خدمت اسلام و قرآن باشند.



جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیز در ابتدای این دیدار با اشاره به برخی فعالیت⁯های فرهنگی و دینی این نهاد اظهار داشت: کارکنان متعهد ارتش در کنار برنامه⁯های رزمی و سایر وظایفی که بر عهده آنها گذاشته شد، در امر کسب دانش دینی و ارتقای آمادگی⁯ها و بینش سیاسی و کسب معنویت تلاش وافری دارند.



حجت⁯الاسلام علی محمد نیک بخت با اشاره به برگزاری دوره بصیرت فرماندهان و مدیران ارشد ارتش در قم تصریح کرد: دیدار با برخی مراجع تقلید و علما، زیارت حرم کریمه اهل بیت(ع) و مسجد جمکران و برگزاری جلسات توجیهی از جمله برنامه⁯های این دوره است.