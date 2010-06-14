تقویت نیروهای مسلح مایه عزت جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی ظهر دوشنبه در دیدار فرماندهان و مدیران ارشد ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به تهدیدات دشمنان علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: امروز جهانیان بر روی قدرت ارتش جمهوری اسلامی و سایر نیروهای مسلح و نظامی ما حساب باز میکنند.
وی اضافه کرد: هرچند که کشورهای غربی افکار بدی نسبت به جمهوری اسلامی دارند اما به واسطه قدرت نیروهای مسلح، این افکار بد را نمیتوانند عملی کنند.
این مرجع تقلید با اشاره به بخشی از نامه تاریخی امیرالمومنین به مالک اشتر در مورد اهمیت تقویت قوای نظامی گفت: امام علی(ع) در این نامه از قوای نظامی به عنوان لشکر خدا یاد کردند که حافظ امنیت و جان مردم و مرزها و حدود اسلامی هستند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون که حدود هزار و 400 سال از آن زمان میگذرد در بیانیه 28 مادهای حقوق بشر و سایر فعالیتهایی که از طریق برگزاری کنفرانسها و جلسات برگزار میشود مواردی را مشاهده میکنیم که از سوی امام علی(ع) و سایر امامان معصوم(ع) مطرح شده بود.
آیتالله صافی گلپایگانی تقویت نیروهای نظامی به ویژه ارتش جمهوری اسلامی را نشان دهنده افزایش قدرت جامعه اسلامی دانست و یادآور شد: به تعبیر امام علی(ع) لشکر خدا در واقع حافظ امنیت و جان مردم و شئون دین هستند و به واسطه نقشآفرینی این نیروهاست که جامعه اسلامی برپا شده است.
آیتالله صافی گلپایگانی به تلاش برخی افراد در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برای منحل کردن ارتش جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در آن زمان برخی افراد صاحب نفوذ از موقعیت ارتش دفاع و پشتیبانی کردند و افراد منحرفی که قصد داشتند بر کشور مستولی شوند موفق نشدند.
این مرجع تقلید فعالیت سایر قوای نظامی و انتظامی در کنار ارتش جمهوری اسلامی را از برکات نظام برشمرد و یادآور شد: اینکه نیروهای دیگر در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و سایر فعالیتهای انتظامی و فرهنگی مشارکت دارند به خاطر این است که مملکت اسلامی برپا باشد و از مظاهر غیراسلامی پاک بماند.
آیتالله صافی گلپایگانی با تاکید بر لزوم عملیکردن آموزههای اهل بیت عصمت و طهارت در جامعه گفت: اسلام دین کامل و جامعی است که همه موارد را در نظر گرفته است و همگان باید با عملی کردن این آموزهها و دستورات در خدمت اسلام و قرآن باشند.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیز در ابتدای این دیدار با اشاره به برخی فعالیتهای فرهنگی و دینی این نهاد اظهار داشت: کارکنان متعهد ارتش در کنار برنامههای رزمی و سایر وظایفی که بر عهده آنها گذاشته شد، در امر کسب دانش دینی و ارتقای آمادگیها و بینش سیاسی و کسب معنویت تلاش وافری دارند.
حجتالاسلام علی محمد نیک بخت با اشاره به برگزاری دوره بصیرت فرماندهان و مدیران ارشد ارتش در قم تصریح کرد: دیدار با برخی مراجع تقلید و علما، زیارت حرم کریمه اهل بیت(ع) و مسجد جمکران و برگزاری جلسات توجیهی از جمله برنامههای این دوره است.
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله صافی گلپایگانی تقویت نیروهای مسلح و افزایش توان بازدارندگی آنها را مایه عزت جامعه اسلامی و یاس دشمنان دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی ظهر دوشنبه در دیدار فرماندهان و مدیران ارشد ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به تهدیدات دشمنان علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: امروز جهانیان بر روی قدرت ارتش جمهوری اسلامی و سایر نیروهای مسلح و نظامی ما حساب باز میکنند.
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