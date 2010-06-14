  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک:

تا پایان سال دوربینهای نظارت تصویری تهران به 600 دستگاه می رسد

تا پایان سال دوربینهای نظارت تصویری تهران به 600 دستگاه می رسد

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از نصب و راه اندازی 100 دوربین نظارتی تصویری تا پایان سال خبر داد و افزود: با نصب دوربینهای جدید تعداد دوربینهای نظارتی تهران به 600 دستگاه می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز از فعال بودن 495 دوربین نظارت تصویری در سطح شهر تهران خبر داد و افزود: تا پایان سال 100 دوربین نظارت تصویری جدید در تهران نصب و راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه با راه اندازی دوربینهای نظارت تصویری جدید مجموع دوربینهای فعال به حدود 600 دوربین می رسد گفت: نصب و راه اندازی دوربینهای جدید نظارت تصویری به نظارت دقیقتر بر وضعیت ترافیکی شهر و مدیریت بهتر ترافیک کمک قابل توجهی می کند.

 بهروز گفت: در برنامه پنجساله حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران دقیقا نقشه گسترش دوربینهای نظارت تصویری و دوربینهای ثبت تخلفات با توجه به اولویتها و نیازهای هر منطقه مشخص شده و افزایش دوربین ها در سطح شهر کاملا بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته انجام می شود.

وی افزود: با کمک دوربینهای نظارت تصویری بلافاصله می توانیم از اتفاقات و حوادث ترافیکی مطلع شویم و خیلی سریع برای امداد رسانی و جلوگیری از انسداد معابر واکنش نشان دهیم.

کد مطلب 1100807

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها