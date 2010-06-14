کشف 10 تن برنج قاچاق در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، علی اصغر مختاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این محموله از مبدا بیرجند به مقصد مشهد مقدس بارگیر شده بود که با بررسی مدارک و بارنامه محموله برنج با مدارک مطابقت نداشته است.

فرمانده انتظامی گناباد گفت: بعد از سیر مراحل قانونی واستعلام از گمرک مشهد مشخص شده که برنج ها قاچاق است.

وی ادامه داد: مامورین دایر مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی این فرماندهی با همکاری یگان امداد، در محل پلیس راه این شهرستان موفق به کشف این مقدار برنج از یک دستگاه کامیون در هفته جاری شدند.

مختاری گفت: در این رابطه دو نفر مهتم دستگیر و به همراه یک دستگاه کامیون باری و محموله برنج بعد از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

همچنین وی از دستگیری سارق طلاجات کودکان در گناباد خبر داد و گفت: با هوشیاری مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی سارق طلاجات کودکان در گناباد دستگیر شد.



وی گفت: فردی که در یکی از بخش های شهرستان گناباد اقدام به ربودن طلا و زیورآلات دختر بچه ها می کرد توسط مامورین پلیس آگاهی این فرماندهی دستگیر شد.