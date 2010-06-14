واگذاری توسعه 12 بلوک اکتشافی نفت و گاز بولیوی به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدیان امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت توسعه همکاریهای نفت و گاز با کشورهای آفریقا و آمریکای جنوبی با اشاره به توافقهای جدید نفت و گاز ایران و بولیوی، گفت: تاکنون‌ برای‌ آموزش کارکنان بولیوی در بخش نفت و پتروشیمی تفاهم نامه امضا شده و همچنین تفاهم نامه همکاری در بخش حفاری، اکتشاف، پتروشیمی و صنایع و نفت و گاز بولیوی توسط شرکتهای ایرانی امضا کردیم که شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی اعلام آمادگی کرده است.

مدیر کل کشورهای عربی، آفریقایی و آمریکای لاتین امور بین الملل وزارت نفت همچنین از واگذاری 12 بلوک اکتشافی بولیوی به ایران خبر داد و تصریح کرد:‌همکاریهای پالایشی در زمینه تعمیرات، توسعه و یا ساخت پالایشگاه جدید نفت نیز در جریان است.

ایران کود اوره به اکوادر صادر می کند



این مقام مسئول با اشاره به همکاریهای موجود بین ایران و کوبا و اکوادور، تصریح کرد:‌ تفاهمنامه‌ای برای همکاریهای آموزشی با خدمات فنی با کوبا و تفاهم ‌نامه صادرات محصولات پتروشیمی و کود اوره با وزارت نفت اکوادور امضا کرده‌ایم.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت ملی نفت ونزوئلا با پتروپارس در توسعه میادین نفتی مشارکت می کند، بیان کرد: اخیرا دفتر مشترک پتروپارس در شرکت ملی نفت ونزوئلا بنام "ونیروک" برای توسعه همکاریهای صنایع بالادستی نفت و گاز ایجاد شده است.



به گفته احمدیان از سوی دیگر شرکت مشترک دو کشور در بخش پتروشیمی با عنوان‌در کاراکاس افتتاح شده است.

مدیر کل کشورهای عربی، آفریقایی و آمریکای لاتین امور بین الملل وزارت نفت با اشاره به تشکیل شرکت مشترک کشتیرانی ایران – ونزوئلا، اظهار داشت: در حال حاضر قرارداد همکاری برای آموزش کارکنان نفت و پتروشیمی ونزوئلا توسط وزارت نفت نیز امضا شده است.

توسعه همکاریهای نفتی با 5 کشور آمریکای جنوبی



به گزارش مهر، وی همچنین با اشاره به همکاریهای ایران با ساسول آفریقای جنوبی در طرح اولفین نهم، سان آنوول آنگولا در فاز 12 پارس جنوبی، اعلام کرد: همچنین اجرای تعمیرات چاه‌های نفتی توسط شرکت ملی حفاری در لیبی در حال انجام است.



احمدیان ‌با بیان اینکه قرار است ساخت پالایشگاه 140 هزار بشکه ای نفت در سوریه با مشارکت ایران، ونزوئلا، مالزی و سوریه انجام شود، گفت: توسعه همکاریهای نفتی با کشورهای صاحب ذخایر نفت و گاز ونزوئلا، بولیوی، مکزیک،‌ برزیل و اکوادور در دستور کار قرار دارد.